Гуковские шахтеры на пикете заявили о волоките с выдачей угля

29 января 2018, 17:46

Выдачу обещанного пайкового угля задерживают под формальными предлогами, заявила член инициативной группы протестующих Татьяна Авачева. К акциям бывших работников "Кингкоула" сегодня присоединились сотрудники "Центральной обогатительной фабрики", которым объявили о скором сокращении.

"Кавказский узел" информировал, что бывшим сотрудникам "Кингкоула" было обещано 100 тонн пайкового угля, но пока многие из гуковских горняков вынуждены собирать дрова для отопления домов. На пикете 18 января представитель инициативной группы протестующих сообщила, что профсоюз пообещал выделить уголь на следующей неделе.

Шахтеры из города Гуково, работавшие на шахтах компании "Кингкоул", требуют погашения долгов по зарплате и регулярно проводят пикеты. По подсчетам инициативной группы, шахтерам должны 374 миллиона рублей. Министр промышленности и энергетики Ростовской области Михаил Тихонов еще 12 декабря обещал шахтерам помощь с получением положенного им пайкового угля, но горняки утверждают, что до сих пор не получали уголь.



Согласованный пикет шахтеров прошел сегодня возле ДК "Антрацит" в Гуково. В акции приняли участие 47 человек - максимально разрешенное количество участников акции. Изначально на пикет пришли порядка 70 человек, но многих из них организаторы отправили домой, чтобы избежать обвинений в нарушении закона, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Большое количество желающих поучаствовать в пикете организаторы акции связали с тем, что проблема отопления домов для жителей Гуково становится все острее - горняки так и не получили обещанный уголь, а многие из тех, у кого раньше было топливо, уже практически израсходовали его.

По словам члена инициативной группы горняков Татьяны Авачевой, шахтеры уже три недели безуспешно пытаются получить обещанный уголь. "Сначала говорили, что 100 тон угля выделит шахта "Шерлоховская" и люди сдали документы, но потом [на шахте] заявили, что у них угля нет. На прошлой неделе в профсоюзе сказали, что есть уголь на шахте "Обуховская", но и тут возникла проблема - чтобы получить уголь, нужна печать "Кингкоула-ЮГ", но предприятие - банкрот, управляющего нет, никто не может найти печать. У нас возникают сомнения, не специально ли тянут время", - сказала активистка корреспонденту "Кавказского узла".

Авачева добавила, что 30 января вопрос выдачи пайкового угля гуковским шахтерам должны снова поднять в министерстве промышленности и энергетики Ростовской области - об этом ей сказал юрист профсоюза со ссылкой на сотрудника министерства Сергея Роговенко. Корреспондент "Кавказского узла" попытался связаться с Роговенко для прояснения ситуации, но его телефон не отвечал.

Как рассказала Авачева, жительница Гуково Надежда Еременко попала в ростовскую больницу в связи с онкологическим заболеванием и из-за отсутствия угля не может вернуться домой. Женщина пожаловалась Авачевой по телефону, что все деньги уходят на лекарства и что она "останется умирать в больнице, где по крайней мере тепло".

Почти все население Гуково из-за закрытия шахт оказалось в бедственном положении - люди не имеют работы, и, соответственно, средств к существованию, цены на коммунальные услуги очень высоки, а угля для отопления домов у многих нет, рассказали шахтеры на пресс-конференции в Москве 24 января.

Жительница Гуково Надежда Деревнина пожаловалась на пикете, что у нее осталось всего два ведра угля. Женщина, работающая на полставки почтальоном, получает 3,5 тысячи рублей и планирует собирать сухие ветки, чтобы не замерзнуть, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

К протестным акциям бывших работников "Кингкоула" сегодня присоединились сотрудники "Центральной обогатительной фабрики", обслуживающей шахту "Садкинская". Пять представителей фабрики пришли на пикет горняков и рассказали, что 100 сотрудников предприятия намерены посещать пикеты и участвовать в работе организации "За социальную справедливость".

Как рассказала одна из сотрудниц фабрики Тамара Нервич, сейчас на предприятии работают 300 человек. Всех их уведомили в устной форме, что 19 апреля 2018 года фабрика будет ликвидирована.

"Задолженности по зарплате нет, но положенный нам пайковый уголь не выдают уже давно. Сейчас нам должны уголь за весь 2017 год и за начавшийся 2018 год. Если предприятие ликвидируют, то про уголь можно будет забыть - шахтеры "Кингкоула", которые никак не могут добиться получения пайкового угля, для нас пример", - сказала Тамара Нервич корреспонденту "Кавказского узла".

Новости о протестах шахтеров "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Ростовские шахтеры требуют зарплат".