Астраханский сторонник Навального оштрафован после "Забастовки избирателей"

29 января 2018, 16:41

Кировский районный суд в Астрахани оштрафовал активиста Виктора Коновалова, задержанного 28 января, на 10 тысяч рублей.

"Кавказский узел" писал, что участник акции в поддержку общероссийской "Забастовки избирателей" Виктор Коновалов был задержан 28 января в Астрахани. Коновалову, которого полицейские забрали из дома, была вменена статья 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка публичной акции).

28 января в ряде городов России, в том числе в Астрахани, состоялись акции в поддержку "Забастовки избирателей", участники которых призвали бойкотировать предстоящие президентские выборы. В Астрахани в этот день прошли обыски в штабе оппозиционера Алексея Навального. Активистов Александра Когута и Кирилла Андрианова доставили в отдел полиции, обвинили в неповиновении правоохранителям и позднее отпустили.

Суд переквалифицировал административное дело Коновалова с части 2 статьи 20.2 КоАП РФ на часть 5 той же статьи, рассказал сам активист корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Коновалова, вечером 28 января трое сотрудников полиции забрали его из дома, привезли в отдел и оставили в камере на ночь. "Они сообщили, что мне надо проехать с ними, так как я принимал участие в несанкционированном мероприятии. В течение примерно двух часов с меня были взяты объяснения и составлен протокол об административном правонарушении, после чего меня закрыли в камеру до доставки в суд", - рассказал активист корреспонденту "Кавказского узла".

Часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи уведомления) предусматривает от 20 до 30 тысяч рублей штрафа, обязательные работы или до десяти суток ареста. Часть 5 той же статьи (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения акции) предполагает от 10 до 20 тысяч рублей штрафа или обязательные работы.

Как рассказал активист, около 14.00 по астраханскому времени (13.00 мск) его повезли в суд, не дав ознакомиться с материалами дела и пригласить защитника. Решение суда о штрафе он намерен обжаловать - для этого активист после заседания передал в канцелярию суда ходатайство об ознакомлении с материалами дела.

"Я не отрицаю, что был под стенами РОВД, куда доставили двух волонтеров после обыска, но вину я не признавал и не признаю. Решение однозначно буду обжаловать" - сообщил Виктор корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" проанализировал, чем активистов юга России привлекает работа в штабах Алексея Навального, об этом рассказывается в материале "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". В справке "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды Навального на некоторые проблемы Кавказа.

