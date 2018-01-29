Военнослужащие азербайджанской армии. Фото https://mod.gov.az/ru/foto-arhiv-045/?gid=21447

29 января 2018, 08:40

Азербайджан зафиксировал 114 обстрелов с армянской стороны

Вооруженные силы Армении 114 раз нарушили режим перемирия за минувшие сутки, используя крупнокалиберные пулеметы, заявили сегодня в Минобороны Азербайджана.

По его информации, азербайджанские позиции в селах Кохнегышлаг, Кемерли, Мезем и Агдам были обстреляны со стороны армянских населенных пунктов Воскеван, Паравакар,  Чинари.

Также обстрелы велись со стороны сел и безымянных высот Тертерского,  Агдамского, Ходжавендского, Физулинского, Джебраильского и Геранбойского районов, сообщается на сайте Министерства обороны Азербайджана.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха к 08.40 мск 29 января не разместили на своих сайтах заявлений, подтверждающих или опровергающих эту информацию. При этом 27 января Нагорный Карабах заявил о 200 обстрелах своих позиций за неделю, с 21 по 27 января.

Как писал "Кавказский узел", 28 января Азербайджан заявил о 116 обстрелах за сутки с армянской стороны, днем ранее – о 128 обстрелах.

Несмотря на перемирие, объявленное после апрельского обострения карабахского конфликта, обстрелы в зоне конфликта с тех пор не прекращались ни на сутки, следует из опубликованной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

"Кавказский узел" следит за ситуацией в зоне карабахского конфликта и публикует материалы о ней на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан зафиксировал обстрелы пяти сел", "Наблюдатели ОБСЕ не увидели нарушений в зоне карабахского конфликта", "Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в попытке диверсии".

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