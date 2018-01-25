Боевой пост. Нагорный Карабах. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

25 января 2018, 12:37

Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в попытке диверсии

Бойцы Армии обороны сегодня пресекли попытку азербайджанских разведчиков совершить диверсию, заявило Минобороны Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Азербайджан заявил о 109 обстрелах своих позиций за сутки, вчера, 24 января, - о 120 обстрелах. Согласно еженедельной сводке Минобороны Нагорного Карабаха, с 14 по 20 января с азербайджанской стороны зафиксировано 150 обстрелов.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заключили перемирие, однако обстрелы в зоне конфликта в течение года не прекращались ни на сутки, следует из опубликованной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

Попытку диверсии разведывательно-диверсионная группа азербайджанских военных предприняла сегодня около 02.00 по местному времени (01.00 мск) в юго-восточном направлении линии соприкосновения, сообщила пресс-служба Минобороны Нагорного Карабаха.

"В результате превентивных мер спецподразделение было выявлено и отброшено назад. По предварительным данным, диверсионная группа понесла потери", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Провоцируя обострение ситуации в зоне конфликта, Азербайджан пытается отвлечь внимание международного сообщества от проблем с правами человека в стране, написал в Twitter пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Минобороны Азербайджана, по состоянию на 12.36 мск, не прокомментировало на своем сайте эти заявления.

Примечание:

"Армянские эксперты невысоко оценили значение поставки российских БТР Азербайджану", "Степанакерт обвинил Баку в обстреле с беспилотников", "Азербайджан зафиксировал 126 обстрелов с армянской стороны".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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