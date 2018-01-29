Дольщики 30 жилищных комплексов в Сочи вышли на протестный митинг

29 января 2018, 04:47

Более 200 человек приняли участие в митинге обманутых дольщиков. Они вышли с черными шарами, символизирующими ситуацию, жертвами которого они стали. Участники акции потребовали достроить дома и наказать мошенников, передает корреспондент "Кавказского узла".

Участник прошедшей 28 января акции, юрист ассоциации обманутых дольщиков в Сочи Рустам Резбаев сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что "только из заявивших о себе обманутых людей в Сочи насчитывается более 10 тысяч человек со всей России".

"Я считаю происходящее по всей России "системной ошибкой". С точки зрения участников этой системы, дольщики, застройщики, чиновники администрации и судов имеют конфликт целей и средств управленческой деятельности этими процессами. Для людей важно получить жилье. Для застройщиков, чиновников властных структур важно получить деньги. Огромная коррупционная составляющая мешает этому процессу. То, что говорят чиновники о том, что им не хватает полномочий - это блеф. Есть закон, он един для всех. Выполняйте его. Нельзя строить на ИЖС выше трех этажей - не стройте! Но почему-то одним можно, другим нельзя. Застройщик получает разрешение на три этажа, но строит восемь. Никто ему не мешает, собираются денежные средства. Когда все собрано, приходит чиновники мэрии и начинает инициировать процесс по сносу. Застройщик скрывается с деньгами дольщиков, чиновники идут в суд - восьмиэтажный дом на земле ИЖС сносят. Кто страдает? Естественно, добросовестные покупатели, которых обманул не только застройщик, но и чиновники мэрии, которые не информировали их, что открытые стройки и открытая реклама - это ловушка, а не реальная стройка", - рассказал Рустам Резбаев.

При этом он отметил, что через суд удается узаконить даже двадцатиэтажные самострои.

Он отметил, что раньше на митинги выходили обманутые дольщики отдельных жилых комплексов, а теперь они стали объединяться и выходить вместе.

Застройщик жилого комплекса, где была приобретена квартира Ольгой Гайдушенко, взята под стражу.

"Была развернута стройка. Совершенно открыто с нас брали деньги, а квартир нам не представляли. Мы обращались в правоохранительные органы. Органы бездействовали.... На днях ее (застройщику жилого комплекса - прим. "Кавказского узла") взяли под стражу. Но наших денег нет, никто не накладывает аресты... Нас даже не пригласил следователь в суд по избранию (застройщице) меры пресечения. У нас нет постановления о возбуждении против нее уголовного дела, хотя мы все потерпевшие, и нас насчитывается более 300 человек", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Ольuа Гайдушенко.

Анастасия Пашкова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что покупатели не могут получить свои квартиры, которые уже должны быть сданы в эксплуатацию, но администрация отказывается принимать в эксплуатацию огромный комплекс рассчитанный почти на две тысячи квартир.

"Истинную причину мы не знаем. Но охрана ЖК не пускает нас в наши квартиры", - рассказала Анастасия Пашкова.

Обманутая дольщица того же жилого комплекса Нина Лабутова добавила, что застройщик в Москве и не приезжает в Сочи, с дольщиками не встречается и никак не решает проблему с администрацией города.

Обманутая дольщица еще одного жилого комплекса Ирина Мельман считает себя дважды потерпевшей. Она купила квартиры не только в Сочи, но в Краснодаре, и оба раза была обманута. По ее словам, такие проблемы есть во всех городах России, и они не решаются должным образом властями, накапливая социальное напряжение.

"Мы выходили, выходим и будем выходить на митинги и добиваться своих квартир, за которые мы отдали свои деньги", - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

За митингом наблюдали чиновники мэрии из управления по взаимодействию с правоохранительными органами, а также около двадцати сотрудников правоохранительных органов. На видеокамеру мэрии представитель пресс службы снимал всех выступающих и все происходящее на митинге.

"Хотелось бы, чтобы эти видео появлялись на сайте мэрии и их комментировал как сам мэр, так и его чиновники, чтобы была хоть какая-то обратная связь", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" участница акции Ирина Соловьева.

"По вопросам неудовлетворительной защиты прав обманутых дольщиков органами власти города Сочи и Краснодарского края, мы, обманутые дольщики и покупатели недвижимости в Сочи, приняли резолюцию, в которой отразили свое мнение о том, что власти Края, города Сочи и созданная ими комиссия оказывать помощь и содействие обманутым дольщикам не собираются", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" обманутый дольщик и активист ассоциации обманутых дольщиков Анатолий Таран.

По его словам, за десять лет борьбы никто из обманутых дольщиков не получил ключи от квартиры.

Митингующие объединили свои требования к президенту РФ, генеральному прокурору, губернатору Краснодарского края и мэру Сочи Анатолию Пахомову, потребовав предоставить им ключи от квартир, которые они купили.

На акции присутствовал заместитель директора департамента строительства администрации Сочи Михаил Неудачный.

"Пробелы в законодательстве не дают чиновникам возможности полного контроля над застройщиками, что привело к таким ситуациям", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом он отметил, что проблема каждого обманутого дольщика решается индивидуально. Он также высказался за то, чтобы частный строительный бизнес перешел в государственные руки.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, собраны в статье "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".