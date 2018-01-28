Собчак прервала поездку по Северному Кавказу

28 января 2018, 21:08

Кандидат в президенты России Ксения Собчак после возвращения из Чечни поехала в отдел полиции, где содержится задержанный сегодня в Москве на "Забастовке избирателей" Алексей Навальный.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 27 января в Назрани прошла встреча ингушской общественности с Ксенией Собчак, на которой присутствовали более 70 человек. Сегодня Собчак приехала в Чечню, где провела одиночный пикет с требованием освободить главу чеченского отделения Правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева. После пикета несколько молодых людей потребовали от Ксении Собчак покинуть Грозный, выкрикивая оскорбления в ее адрес. Телеведущая обратилась к полицейским.

"Сегодня мой день начался в Грозном, а заканчивается у ОВД, где держат Алексея Навального. В Москве и других городах прошли согласованные и несогласованные акции в поддержку бойкота (...) Прилетев с друзьями из штаба из Грозного, мы успели добраться до ОВД", - говорится в сообщении Ксении Собчак, размещенном на ее сайте "Против всех".

Ксения Собчак также потребовала "прекратить незаконные задержания, погромы, запугивания сторонников бойкота и других оппозиционеров".

Сегодня в ряде российских городов состоялись акции в поддержку "Забастовки избирателей", организованной оппозиционером Алексеем Навальным. Их участники призвали к бойкоту предстоящих президентских выборов. В городах, в том числе и на Юге России, где акции не были согласованы, прошли задержания сторонников Навального. Сам он был задержан в Москве. Новости о протестах "Кавказский узел" публикует на странице "Акции Навального".

Сегодня в группе "Мой Дербент-плюс" в соцсети "ВКонтакте" сообщалось, что после Чечни Ксения Собчак должна была приехать в Дагестан. Однако официального подтверждения этой информации от штаба Собчак или лично от журналистки не поступало.

При этом директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская отметила, что ее знакомые в Дагестане пригласили к себе Ксению Собчак и пообещали ей "настоящий горский прием и гостеприимство".

"Важно и приятно. Звонят уважаемые люди из Дагестана и просят передать Ксении Собчак о своем страшном возмущении в связи с тем, какой прием ей устроили молодчики в Грозном и приглашение приехать в Дагестан, к себе домой, обещают настоящий горский прием и гостеприимство. "Эти люди оскорбили всех нас, кавказцев, на это смотреть невозможно, как можно так поступить с женщиной, с гостьей!! (...) Пусть обязательно приезжает, мы покажем ей Кавказ!!". Я лично с Ксенией не знакома, но решила поделиться с вами. Если кто-то может ей передать, пожалуйста, передайте", - написала сегодня в своем аккаунте в социальной сети Facebook Екатерина Сокирянская.

Подробнее о том, чего ждать от "кандидата против всех" - Ксении Собчак, чем она привлекательнее Путина и Навального "Кавказский узел" разбирался в материале "За что волонтеры юга полюбили Собчак вместо Путина и Навального". А о том, чем привлекательна для молодежи работа в штабах Навального на юге России, и почему они готовы выходить на акции протеста рассказывается в статье "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?", размещенной на "Кавказском узле".

