Два пограничника и работник визовой службы задержаны в Баку

27 января 2018, 13:15

Сотрудники СГБ Азербайджана задержали в Бакинском международном аэропорту двух пограничников и секретаря визового отдела, заподозренных во взяточничестве.

Работавший в аэропорту сотрудник МИД Азербайджана задержан по подозрению в получении взятки за оформление визы. Задержанные работники погранслужбы, старший лейтенант и прапорщик, по мнению правоохранителей, брали взятки при проведении в аэропорту пограничного контроля, сообщила сегодня Служба госбезопасности Азербайджана.

Спецоперация по задержанию всех трех подозреваемых была проведена 26 января. В ходе обыска у задержанных обнаружено большое количество купюр в различной иностранной валюте. Иностранцы, у которых, как предполагается, вымогались деньги, уже дали показания против задержанных, передает информацию СГБ корреспондент "Кавказского узла".

Комментариев от задержанных или их представителей относительно сообщения СГБ не поступало.