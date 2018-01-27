Кадр видеосъемки, на котором, по мнению СГБ, запечатлен момент получения взятки пограничником. Фото пресс-службы СГБ Азербайджана. http://dtx.gov.az/news741/DTX_aeroport_emeliyyat_5.jpg

27 января 2018, 13:15

Два пограничника и работник визовой службы задержаны в Баку

Сотрудники СГБ Азербайджана задержали в Бакинском международном аэропорту двух пограничников и секретаря визового отдела, заподозренных во взяточничестве.

Работавший в аэропорту сотрудник МИД Азербайджана задержан по подозрению в получении взятки за оформление визы. Задержанные работники погранслужбы, старший лейтенант и прапорщик, по мнению правоохранителей, брали взятки при проведении в аэропорту пограничного контроля, сообщила сегодня Служба госбезопасности Азербайджана.

Спецоперация по задержанию всех трех подозреваемых была проведена 26 января. В ходе обыска у задержанных обнаружено большое количество купюр в различной иностранной валюте. Иностранцы, у которых, как предполагается, вымогались деньги, уже дали показания против задержанных, передает информацию СГБ корреспондент "Кавказского узла".

Комментариев от задержанных или их представителей относительно сообщения СГБ не поступало.

Примечание:

"Опубликованы имена арестованных сотрудников МНБ Азербайджана", "Президент Азербайджана уволил завотделом своей администрации", "В Азербайджане нет гуманитарных организаций, финансирующих чеченских сепаратистов, заявил глава МНБ".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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