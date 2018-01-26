Саперы обезвредили 20 взрывателей в Баку

26 января 2018, 21:36

Получив информацию о взрывателе типа МРВ-У, обнаруженном на Шыховском пляже в Сабаильском районе Баку, саперы прибыли на место и обнаружили еще 19.

Специалисты Национального азербайджанского агентства по разминированию уничтожили 20 взрывателей, найденных сегодня на пляже в Баку.

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