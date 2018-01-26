26 января 2018, 21:36
Саперы обезвредили 20 взрывателей в Баку
Специалисты Национального азербайджанского агентства по разминированию уничтожили 20 взрывателей, найденных сегодня на пляже в Баку.
Получив информацию о взрывателе типа МРВ-У, обнаруженном на Шыховском пляже в Сабаильском районе Баку, саперы прибыли на место и обнаружили еще 19.
Всего специалисты ANAMA осмотрели 100 квадратных метров пляжа, передает информацию агентства Report.az.
Ранее "Кавказский узел" писал, что 6 января саперы нашли гранату на территории села Юхары Гарадаглы Тертерского района Азербайджана.
"4 снаряда обнаружены во дворе жилого дома в Ростовской области", "Граната найдена в парке Ростова-на-Дону", "Боеприпасы времен ВОВ найдены в Ростовской области".
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26 января 2018, 21:36
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Саперы обезвредили 20 взрывателей в Баку
Специалисты Национального азербайджанского агентства по разминированию уничтожили 20 взрывателей, найденных сегодня на пляже в Баку.
26 января 2018, 21:12
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Саперы обезвредили 20 взрывателей в Баку
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