Сочинская санитарка опровергла версию о брошенном на улице пациенте

26 января 2018, 19:16

Две сотрудницы сочинской больницы оставили пациента на улице в опасном для его здоровья состоянии, заявил сегодня Следственный комитет. Уволенная после инцидента санитарка сообщила, что собиралась вернуть пациента в больницу.

Как писал "Кавказский узел", двух сотрудниц сочинской больницы № 4 было решено уволить после того, как 25 января они по требованию пациента вывезли его в инвалидной коляске из больницы и оставили на улице. Отказ пациента от медпомощи должен быть оформлен в письменном виде, объяснила решение об увольнении начальник управления здравоохранения Сочи Марина Вартазарян. Следком организовал доследственную проверку инцидента.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), сообщила сегодня пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным следствия, пациент, который поступил в больницу с переломом костей носа и другими повреждениями, а также интоксикацией организма, "без оказания необходимой помощи был вывезен на инвалидной коляске за пределы лечебного учреждения сестрой-хозяйкой и санитаркой и оставлен на тротуаре у гаражей в состоянии, опасном для жизни и здоровья", говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Сама уволенная санитарка Мария Комиссарова пояснила, что вывезла мужчину покурить и потом собиралась забрать его обратно, сообщает сегодня со ссылкой на управление здравоохранения администрации Сочи РИА Новости.

"Он очень сильно и долго просил вывезти его на улицу покурить… Что я и сделала… Но я ни в коем случае не хотела бросать его на улице, хотела, чтобы он покурил, остыл, и вернуться за ним", - приводит слова Марии Комиссаровой агентство.