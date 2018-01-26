Следком заинтересовался резонансным инцидентом в сочинской больнице

26 января 2018, 15:04

Следователи начали проверку видео, как медсестры городской больницы Сочи бросили пациента на улице. Мужчина вновь госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное.

Как сообщал "Кавказский узел", очевидцы выложили в социальные сети видео, запечатлевшее, как женщины в белых халатах вывозят больного в инвалидной коляске к гаражам и оставляют лежать на земле. По данным Минздрава Краснодарского края, сотрудницы городской больницы в Сочи 25 января вывезли пациента за пределы учреждения, по его требованию. Пациент бригадой "скорой" был возвращен в больницу, а сотрудниц, по итогам служебной проверки, решено уволить.

"В связи с распространенным в СМИ видео, на котором видно, как медсестры городской больницы Сочи вывезли пациента на инвалидной коляске за пределы учреждения и оставили лежать на земле, Следственным управлением Следственного комитета России по Краснодарскому краю организовано проведение доследственной проверки", - сообщается на сайте ведомства.

"Предстоит изучить видео, опросить всех. Во время проверки будет дана оценка действий медицинского персонала - не только двух медсестер, но и других сотрудников", - цитирует старшего помощника руководителя краевого СУ СКР Наталью Смяцкую ТАСС.

Состояние мужчины, вывезенного на улицу, стабильное, проинформировали в городском управлении здравоохранения. "Вчера его "скорая" привезла обратно в городскую больницу №4, его госпитализировали", - сказал представитель медучреждения.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства взять на контроль проведение проверки в больнице Сочи, сообщает со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко РИА "Новости".