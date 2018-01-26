26 января 2018, 06:50
Сочинских санитарок решено уволить после инцидента с брошенным на улице пациентом
Двух санитарок больницы в Сочи решено уволить по итогам служебной проверки, которая подтвердила, что эти сотрудницы вывезли за пределы учреждения пациента и оставили его на улице. Сам пациент бригадой "скорой" возвращен в больницу.
По данным Минздрава Краснодарского края, сотрудницы городской больницы в Сочи 25 января, по требованию пациента, вывезли его на инвалидной коляске за пределы учреждения и оставили лежать на земле.
"В ходе служебного расследования установлено, что пациент городской больницы № 4 Сочи категорически потребовал, чтобы его выписали из больницы и вывезли из учреждения. Он утверждал, что на улице его ждет друг. Санитарки транспортировали мужчину на кресле с территории больницы в указанное им место и там оставили", - цитирует слова сотрудника Минздрава Кубани "Интерфакс-Юг".
По его словам, о случившемся стало известно после того, как очевидцы выложили в социальные сети видео, запечатлевшее, как женщины в белых халатах вывозят больного в инвалидной коляске к гаражам и оставляют там.
Достоверность зафиксированной на видео ситуации подтвердилась. Сам пациент бригадой скорой помощи возвращен в больницу, отметил он.
По данным управления здравоохранения Сочи, служебная проверка подтвердила информацию о том, что пациент был вывезен из больницы двумя санитарками.
"Человек может отказаться от медицинской помощи, это его неотъемлемое право, но такое желание должно быть оформлено в письменном виде. Мы крайне осуждаем действия медицинского персонала, будут приняты самые строгие меры - сейчас готовятся документы на их увольнение. В настоящий момент служебная проверка продолжается в отношении заведующей отделением", - цитирует слова начальника управления здравоохранения Сочи Марины Вартазарян ТАСС.
По словам сотрудника больницы №4 Сочи, санитарки исполнили желание пациента. "Этот пациент поступил к нам в состоянии сильного наркотического опьянения. Когда мы его "прокапали", он сам попросился домой. Причем даже попросил отвезти его на коляске в определенное место, где якобы его ждали друзья. Вот санитарки так и сделали", - приводит слова сотрудника больницы "Комсомольская правда - Кубань".
В связи с инцидентом следователи проводят проверку, уточняется в сообщении от 25 января на сайте следственного управления Следственного комитета по Краснодарскому краю.