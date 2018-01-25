Имущество шахт "Кингкоула" продано втрое дешевле начальной цены

25 января 2018, 21:16

Часть имущества обанкротившейся угольной компании "Алмазная" продано за 2,8 миллионов рублей, более чем в три раза дешевле начальной цены.

"Кавказский узел" сообщал, шахтеры из города Гуково регулярно проводят акции протеста , требуя погашения долгов по зарплате. По подсчетам инициативной группы, шахтерам должны еще 374 миллиона рублей. Региональные власти заявили, что протестующие получат деньги лишь после реализации имущества компании.

Часть имущества шахт "Алмазная" и "Гуковская" продано в 3,1 раза дешевле начальной цены, сообщил сегодня "Интерфакс-Юг".

Два из четырех проданных лотов - промышленное оборудование шахты "Алмазная" и холодильная установка - были выставлены на торги с начальной ценой в 6,05 миллиона рублей и 882,3 тысячи рублей соответственно. Их приобрел предприниматель из Новочеркасска за 1,2 миллиона рублей и 178 тысяч рублей соответственно.

Производственное оборудование шахты "Гуковская" и хозяйственно-бытовой инвентарь шахты "Алмазная" имели начальную цену 1,6 миллиона рублей и 263,9 тысячи рублей соответственно. Предприниматель из Гуково купил это имущество за 1,3 миллиона рублей и 93 тысячи рублей, следует из сообщения на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

"Кавказский узел" писал 22 декабря, что повторный аукцион по продаже имущества ОАО "Замчаловский антрацит", входящего в группу компаний "Кингкоул", не состоялся из-за отсутствия заявок.

Материалы о протестах шахтеров в Гуково "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Ростовские шахтеры требуют зарплаты". В "Справочнике" "Кавказского узла" также размещена справка "Шахты Ростовской области: аварии и протесты".