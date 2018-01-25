390 человек эвакуированы из-за угрозы оползня в Баку

25 января 2018, 13:18

Большинство семей, эвакуированных из оползневой зоны в поселке Баилово, отправились к родственникам, остальные - в пункты временного размещения, сообщил представитель исполнительной власти Сабаильского района.

Эвакуация прошла вечером 24 января. "Люди в основном перебрались к родственникам. Небольшая часть жителей, не имевших возможности временно оставаться в других местах, размещена в двух школах Сабаильского района. Они обеспечены едой и водой", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" глава отдела по связям общественностью исполнительной власти Сабаильского района Баку Исрафил Керимов.

По его словам, в зоне активизации оползня находятся в основном одноэтажные и двухэтажные дома. Территория взята под наблюдение полиции, специалисты изучают ситуацию.

Всего на территории, подверженной риску оползня, находятся 67 домов, проинформировал сегодня специальный штаб, созданный в связи с угрозой оползня, при исполнительной власти Сабаильского района.

По данным штаба эвакуированы 80 семей общей численностью 390 человек в поселке Баилово близ телебашни. 34 семьи из них – вынужденные переселенцы из зоны карабахского конфликта. В пункт временного размещения отправились 42 человека.

"Подобные случаи в активной оползневой зоне Баку происходят регулярно. Оползневый процесс активизируется через определенные периоды. На это оказывают влияние обильные осадки и другие факторы. На данной территории, склонной к оползню, масштабные строительные работы не ведутся. Самая ближайшая стройка находится в пяти-шести километрах отсюда", - сообщили в штабе.

В штабе подчеркнули, что "повода для беспокойства нет".

В Республиканском центре сейсмологии отметили, что Баиловский склон находится в оползневой зоне и активизация оползней происходит один раз в несколько лет. "Нынешняя активность наблюдается с начала января. В ряде мест возникли трещины шириной в один метр, глубиной семь метров", - сообщили сейсмологи корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" ранее писал об оползнях на Баиловском склоне. В декабре 2012 года в результате схода оползня на территории Сабаильского района была повреждена автодорога. В августе 2011 года на Баиловском склоне в результате схода оползня пострадал один дом, в стенах которого образовались трещины.

Согласно наблюдениям Национальной академии наук Азербайджана, с середины XIX века в зоне Баилово были зафиксированы 14 оползней. Это происходило в 1847, 1877, 1919, 1927, 1929, 1932, 1953, 1968, 1969, 1973, 1974, 1996, 2000 и 2011 годах, приводит данные НАНА агентство Turan.

Самым мощным, по данным НАНА, был оползень в марте 2000 года, когда земля шириной 350 и длиной 450 метров (5 млн кубометров) оторвалась от склона холма и скатилась, разрушив постройки и коммуникации. Обошлось без жертв, поскольку население успело покинуть опасную территорию.