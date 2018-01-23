Спасатели призвали жителей Туманяна не посещать оползневую зону

23 января 2018, 17:27

В оползневой зоне у города Туманян никто не проживает, там находятся только дачные дома, заявили в МЧС Армении. Жителям Туманяна не рекомендуется посещать оползневую зону, предупредили спасатели.

Как сообщал “Кавказский узел”, у города Туманян в Лорийской области оползень активизировался 21 января, обрушился крупный участок склона ущелья. В результате оползня в окрестностях города Туманян возникла угроза разрушения железной дороги и автомагистрали, сообщили 22 января в МЧС Армении.

По словам пресс-секретаря Министерства по чрезвычайным ситуациям Армении Наны Гндоян, “постоянных жителей в зоне риска нет”. По ее словам, оползень “активизировался в районе дачной зоны”.

“Но это не жилая зона, здесь люди не живут”, - сказала корреспонденту “Кавказского узла” Нана Гндоян, добавив, что “ввиду этого нет необходимости в эвакуации людей”.

Также она отметила, что спасатели попросили жителей города Туманян о том, чтобы они “не ночевали в оползневой зоне, не находились там долгое время и были максимально внимательны”.

Нана Гндоян добавила, что общая площадь оползневой зоны составляет 4 гектара, из которых только 2 гектара – активированная зона. “Пока нет никаких предпосылок того, что остальные 2 гектара также “активируются” и там начнется сход оползня. На этой территории находятся три нежилых вагончика, из которых только один расположен в активированной зоне”, - сказала Гндоян.

Она добавила, что “активированная зона не была включена в реестр оползневых опасных зон”. По словам представителя МЧС, участок “активировался лишь недавно, и до этого здесь ничего подобного не происходило”. По состоянию на 23 января, по словам Гндоян, на месте “ведутся исследования для выяснения причин оползня”.