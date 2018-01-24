24 января 2018, 19:17

Махачкалинец потребовал наказать врача за халатность

Житель Махачкалы лишился ноги после того, как травматолог проявил халатность при его лечении. К такому выводу пришла прокуратура после проверки по жалобе махачкалинца.

Мужчина обратился в прокуратуру с жалобой на лечение в ортопедо-травматологическом центре. Прокурорская проверка установила, что в 2017 году мужчине после травмы голеностопа наложили гипс, рекомендовав не снимать его 40 дней. Однако уже через две недели махачкалинца привезла в медцентр машина скорой помощи. У него была диагностирована гангрена голени и стопы левой ноги, их ампутировали.

По мнению надзорного органа, врач-травматолог халатно оказывал медицинскую помощь этому пациенту и причинил тяжкий вред его здоровью. Материалы проверки переданы следствию, которое должно решить вопрос о возбуждении уголовного дела, говорится сегодня на сайте прокуратуры Дагестана.

Комментариев врача-травматолога и руководства травматологического центра относительно позиции прокуратуры не поступало.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 14 сенятбря 2017 года двое махачкалинских врачей были обвинены в ненадлежащем лечении новорожденного, которое привело к его смерти.

Примечание:

"Завотделением больницы в Чечне обвинена в гибели младенца", "Суд оправдал врача Орлову по делу о смерти младенцев", "Мэр Хасавюрта сделал выговор врачам после инцидента со смертью младенца".

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