23 января 2018, 21:41

Лидер грузинских нацдемов госпитализирован после нападения

Один из лидеров Национал-демократического движения Давид Шукакидзе заявил, что двое человек избили его в Тбилиси сегодня вечером. Шукакидзе связал нападение со своей политической деятельностью.

Лица нападавших были наполовину закрыты, сообщил Шукакидзе. По словам политика, один из нападавших назвал его "дядя Дато" и ударил по голове металлической палкой. Шукакидзе рассказал, что он побежал к дому, находившемуся поблизости, и стал звать на помощь соседей, но его догнали и избили. Шукакидзе госпитализирован.

Давид Шукакидзе возглавлял штаб Барди Патаркацишвили на президентских выборах 2008 года, позже баллотировался в мэры Тбилиси, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Примечание:

"Шота Хизанишвили вышел на свободу в Грузии", "Киртадзе: убийство Шарадзе - предупреждение для оппозиции в Грузии", "В столице Грузии арестован подозреваемый в убийстве Гурама Шарадзе ".

Автор: Инна Кукуджанова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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