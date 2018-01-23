Лидер грузинских нацдемов госпитализирован после нападения

23 января 2018, 21:41

Один из лидеров Национал-демократического движения Давид Шукакидзе заявил, что двое человек избили его в Тбилиси сегодня вечером. Шукакидзе связал нападение со своей политической деятельностью.

Лица нападавших были наполовину закрыты, сообщил Шукакидзе. По словам политика, один из нападавших назвал его "дядя Дато" и ударил по голове металлической палкой. Шукакидзе рассказал, что он побежал к дому, находившемуся поблизости, и стал звать на помощь соседей, но его догнали и избили. Шукакидзе госпитализирован.

Давид Шукакидзе возглавлял штаб Барди Патаркацишвили на президентских выборах 2008 года, позже баллотировался в мэры Тбилиси, сообщает корреспондент "Кавказского узла".