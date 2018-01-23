23 января 2018, 21:41
Лидер грузинских нацдемов госпитализирован после нападения
Один из лидеров Национал-демократического движения Давид Шукакидзе заявил, что двое человек избили его в Тбилиси сегодня вечером. Шукакидзе связал нападение со своей политической деятельностью.
Лица нападавших были наполовину закрыты, сообщил Шукакидзе. По словам политика, один из нападавших назвал его "дядя Дато" и ударил по голове металлической палкой. Шукакидзе рассказал, что он побежал к дому, находившемуся поблизости, и стал звать на помощь соседей, но его догнали и избили. Шукакидзе госпитализирован.
Давид Шукакидзе возглавлял штаб Барди Патаркацишвили на президентских выборах 2008 года, позже баллотировался в мэры Тбилиси, сообщает корреспондент "Кавказского узла".
"Шота Хизанишвили вышел на свободу в Грузии", "Киртадзе: убийство Шарадзе - предупреждение для оппозиции в Грузии", "В столице Грузии арестован подозреваемый в убийстве Гурама Шарадзе ".
Автор: Инна Кукуджанова; источник: корреспондент "Кавказского узла"
24 января 2018, 09:05
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Кандидатура омбудсмена Омаровой предложена на пост вице-премьера Дагестана
Уполномоченный по правам человека в Дагестане Уммупазиль Омарова будет назначена вице-премьером правительства республики, сообщили источники в администрации главы и правительства региона. Сама Омарова не стала отрицать такую возможность.
24 января 2018, 08:33
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Азербайджан обвинил Армению в 120 обстрелах
Армянские военные за минувшие сутки обстреляли азербайджанские позиции 120 раз, заявило Минобороны Азербайджана.
24 января 2018, 08:28
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Источник «Нового дела» рассказал о втором эпизоде в деле Мусаева
В МВД Дагестана поступил рапорт о продаже мэром Махачкалы Мусой Мусаевым земельного участка с заниженной в 20 раз стоимостью, сообщил «Новому делу» источник. Защита Мусаева пока не знает ничего об этом.
24 января 2018, 08:24
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Заммэра Махачкалы опроверг сведения об утопленнике в канале
Специалисты спустили воду в канале Октябрьской революции, трупа в нем не оказалось, заявил заместитель главы Махачкалы Мурад Алиев.
24 января 2018, 08:07
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Землетрясение произошло близ дагестанского села
Подземный толчок магнитудой 3,2 зарегистрирован около села Бутри Акушинского района. Информации о жертвах или разрушениях не поступало.
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23 января 2018, 04:481
Эксперты увидели в проверке мэрии Махачкалы попытку Москвы провести очищение власти в Дагестане
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23 января 2018, 03:38
Муцольгов: ложные слухи об обстоятельствах смерти Маматова обостряют межнациональную вражду
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23 января 2018, 02:091
Адвокат в Баку лишен полномочий за передачу в СМИ интервью подзащитного
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22 января 2018, 23:581
Ростовские сторонники Навального назвали штрафы и аресты местью властей
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22 января 2018, 10:401
Журналисты и политологи сочли назначение Толстиковой маневром главы Дагестана
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22 января 2018, 06:51
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24 января 2018, 08:33
Азербайджан обвинил Армению в 120 обстрелах
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24 января 2018, 08:24
Заммэра Махачкалы опроверг сведения об утопленнике в канале
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24 января 2018, 08:07
Землетрясение произошло близ дагестанского села
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24 января 2018, 03:42
Муйжниекс потребовал от России расследовать атаку на "Мемориал" в Дагестане
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23 января 2018, 22:27
Юрист штаба Навального задержан в Краснодаре
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23 января 2018, 21:41
Лидер грузинских нацдемов госпитализирован после нападения
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23 января 2018, 20:40
Оштрафована ростовская сторонница Навального
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23 января 2018, 19:37
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23 января 2018, 20:56
Оппозиция Абхазии объединилась ради отставки Хаджимбы
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