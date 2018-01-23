Муцольгов: ложные слухи об обстоятельствах смерти Маматова обостряют межнациональную вражду

23 января 2018, 03:38

То, что Магомед Маматов исчез в Северной Осетии и его тело было найдено там же, является тревожным фактором, который может усугубить и без того непростые отношения между народами, заявил правозащитник Магомед Муцольгов, призвав не распространять ложные слухи о его смерти. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поручил Совету безопасности республики взять на особый контроль дело о смерти Маматова.

Как писал "Кавказский узел", житель Ингушетии Магомед Маматов выехал во Владикавказ за запчастями для своего автомобиля утром 20 августа 2017 года и в тот же день пропал. Маматов успел сообщить родным, что за ним следят люди, передвигающиеся на трех машинах. Тело Маматова было обнаружено 17 января в Беслане. 22 января Маматова похоронили. Эксперты заявили, что на его теле не обнаружены следы насильственной смерти, после исчезновения он был жив еще два-три месяца, что говорит о том, что его где-то держали и, вероятно, пытали, заявил его брат Руслан Маматов.

Сообщение о том, что житель Карабулака Магомед Маматов пропал без вести, поступило на SMS-сервис "Кавказского узла". В сообщении говорилось, что мужчина последний раз звонил близким из Северной Осетии.

Тело Магомеда Маматова, пропавшего 20 августа 2017 года на территории Северной Осетии, обнаруженное спустя пять месяцев недалеко от Беслана, не позволяет сделать визуальные выводы о насильственной смерти, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель правозащитной организации "Машр", автор блога на "Кавказском узле" Магомед Муцольгов.

Он отметил, что сам факт исчезновения человека на территории Северной Осетии, а также обнаружение его тела в этой же республике сам по себе является тревожным фактором, способствующим усугубить и без того непростые отношения между народами. Однако, по мнению правозащитника, распространение недостоверных сведений относительно смерти Маматова провоцируют межнациональную напряженность в регионе.

Относительно обстоятельств смерти Маматова Муцольгов сообщил, что тело было обнаружено "недалеко от города Беслан на кукурузном поле фермером".

"Он [Маматов] немного обгорел после того, как подожгли кукурузные стебли, но не до такой степени, чтобы его не смогли узнать. Информация, которая проходит в Интернете о полностью сгоревшем теле, без рук и без ног, недостоверна. Это не его тело, это неправда. Он обгорел и от солнца, и немного от [сжигания] стеблей... Его сразу опознали родные. У него было хирургическое вмешательство, имплантирована титановая коленная чашечка, он был спортсмен", - рассказал Муцольгов.

22 августа 2017 года Магомед Маматов должен был совершить паломничество в Мекку, у него был оплачен тур в хадж, рассказал Муцольгов.

"Его семье сказали, что единственное, что вызвало сомнение, это то, что поле осматривали люди из Пригородного района и, когда собирали кукурузу, не заметить его бы не смогли. Конечно, сложно сказать, там он умер или не там. Пока ответов на вопросы о времени наступления смерти нет, но тело нашли недалеко от того места, где оставили машину... То, что тело нашли в Осетии, что он был пропавшим без вести, то, что он звонил незадолго до исчезновения - это достоверно известно", - сказал Муцольгов.

Расследование ведется следственными органами Северной Осетии по месту произошедшего события, отметил правозащитник.

"Нельзя спекулировать на том, что его пытали, что тело было расчлененным. Тут уже появились такие слухи в мессенджерах, где просили посмотреть, на месте ли органы, и я просил не распространять эти слухи. Такие вопросы подстегивают к обострению межнациональных отношений. То, что он там пропал - это уже имеет свой след, но усугублять это не стоит. Даже юридически он не похищен, а пропал без вести, потому что для похищения нужен хотя бы один свидетель", - заключил Муцольгов.

Дело Маматова должно быть на особом контроле правоохранительных органов СКФО

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поручил секретарю Совета безопасности республики Ахмеду Дзейтову вынести на координационное совещание, которое намечено провести в конце следующей недели, и взять на особый контроль вопрос дальнейшего расследования дела об исчезновении Магомеда Маматова, говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы республики.

"Необходимо связаться с коллегами в Северной Осетии, переговорить с родственниками. Обратиться в главк МВД или в главное управление Следственного комитета РФ по СКФО, чтобы расследование этого дела было взято на особый контроль", - подчеркнул Евкуров.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Ингушетии и ведет хронику происходящих в республике вооруженных инцидентов, спецопераций и похищений людей.