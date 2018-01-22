Активисты потребовали реставрировать “Дачу Тагиева” под Баку

22 января 2018, 20:05

Вилла известного азербайджанского нефтепромышленника и мецената Гаджи Тагиева нуждается в немедленной реставрации, однако начать ее мешает несогласованность между чиновниками, заявили активисты. После реставрации в здании нужно открыть культурный центр для детей и молодежи, считают в Союзе музыкальных деятелей Азербайджана.

Вилла, расположенная в бакинском поселке Мардакян, до Октябрьской революции была дачей известного азербайджанского промышленника и мецената Гаджи Тагиева. Затем она использовалась сначала как военный госпиталь, а потом как туберкулезный диспансер. В последние годы “Дача Тагиева” оказалась в заброшенном состоянии. Фоторепортаж корреспондента "Кавказского узла" Азиза Каримова.

Вилла братьев Нобелей является музеем, особняк Тагиева заброшен

По словам председателя общественного объединения “Защита исторического, культурного и природного наследия” Айтекин Имрановой, “Дача Тагиева” является памятником истории и культуры, охраняемым государством.

“К сожалению, в Азербайджане многие из 1600 памятников культуры, истории и архитектуры, взятых под охрану государства еще в советское время, не оберегаются должным образом. “Дача Тагиева” уникальна тем, что это – памятник и культуры, и истории, и архитектуры, и природы”, - сказала корреспонденту “Кавказского узла” Айтекин Имранова.



Вилла расположена в поселке Мардакян близ Баку, отметила Имранова. “Там особый микроклимат. Мардакян находится близ моря. На “Даче Тагиева” еще в конце 19 начале 20 века был разбит большой и красивый сад, в тени которого летом всегда прохладно. Не случайно это местечко использовали для лечения больных туберкулезом”, - заявила Имранова.



Как подчеркнула Имранова, вилла “связана с именем человека, который сделал очень многое для азербайджанского народа, его просвещения”. Тагиев открыл первую школу для девочек, финансировал обучение азербайджанской молодежи за рубежом, провел водопровод в Баку, занимался благотворительностью, отметила Имранова.



“Если вилла братьев Нобелей, которые вывозили за рубеж заработанное в Баку, сейчас является музеем, то почему бы не реставрировать и сделать музеем и “Дачу Тагиева”, Который тратил свое состояние на развитие своей родины. Ведь он и даже после революции не бежал из Баку. Он отдал свое состояние государству. Примечательно, что ему оставили дачу в поселке Мардакан, и он дожил там последние свои дни. Только после смерти Тагиева, в 1924 году, дача была национализирована”, - сказала Имранова.

Гаджи Тагиев (1838 - 1924) был одним из самых известных и уважаемых нефтяных магнатов России. Действовавшие в Баку мусульманское, русское, армянское и еврейское благотворительные общества избрали Тагиева почетным председателем. Тагиев был нефтепромышленником, владельцем мельницы, фабрикантом, крупным рыбопромышленником, торговцем и хозяином грузовых судов. “Многие считают Гаджи Зейналабдина Тагиева отцом азербайджанской экономики. Бакинские судоверфи, нефтяные заводы, первая конно-железная дорога, пожарное депо, бакинский водопровод, первые банки - синдикаты, первый хлопчатобумажный комбинат, школы, медресе, мечети (в том числе и на территории России), больницы, театры открывались и развивались с подачи и на деньги одного из самых весомых и щедрых бакинских миллионеров-промышленников”, - говорится в материале о Тагиеве, размещенном на сайте “Наш Баку”.

Минкультуры попросило выделить средства на реставрацию виллы

“Дача Тагиева” находится на балансе Минздрава Азербайджана, заявил корреспонденту “Кавказского узла” глава пресс-службы Госкомимущества Гулу Халилов. По его словам, “вопросы дальнейшего распоряжения объектом находятся в компетенции этого ведомства”.

В свою очередь сотрудник пресс-службы Минздрава Азербайджана Джавид Халилов сказал корреспонденту “Кавказского узла”, что его ведомство “не принимает самостоятельные решения относительно судьбы зданий, находящихся под охраной государства как памятники культуры”.



“Дача Тагиева”, в соответствии с распоряжением Кабинета министров №132 от 2001 года, внесена в реестр охраняемых историко-архитектурных памятников Азербайджана. Об этом корреспонденту “Кавказского узла” сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Азербайджана. В ведомстве добавили, что здание находится на балансе управления здравоохранения Баку.

“В соответствии с законодательством, ответственность за сохранность памятников несут структуры, на балансе которых состоит объект исторического значения, то есть в данном случае Минздрав”, - отметил представитель Минкультуры Азербайджана.

Ведомствам нужно договориться по вопросу о реставрации “Дачи Тагиева”, заметил председатель Союза архитекторов Азербайджана Эльбек Гасымзаде. “Получается, что сейчас объект находится на балансе Госкомимущества, в пользовании Минздрава, под охраной Минкультуры. По моей информации, Минкультуры уже обратилось в Минфин для выделения государством средств для восстановления «Дачи Тагиева»”, - отметил Гасымзаде.



При этом он подчеркнул, что с архитектурной точки зрения “здание относится к памятникам не государственного, а местного значения”. “Это просто особняк. Однако важно сохранить здание, как образец места отдыха в Баку состоятельных людей конца 19 - начала 20 века. В любом случае,это исторический памятник, тем более, связанный с такой выдающейся для азербайджанского народа личностью, как Гаджи Тагиев”, - отметил Гасымзаде.

На взгляд архитектора, после реставрации назначение объекта может быть изменено.

“Не обязательно его использовать и дальше как лечебницу. Это может быть и объектом культурного назначения”, - заявил Гасымзаде.



Председатель Союза музыкальных деятелей Азербайджана и ректор Бакинской музыкальной академии Фархад Бадалбейли также считает важным реставрацию виллы Тагиева.



“Надо дать вилле новую жизнь. Музей Тагиева уже есть в Баку. С учетом того, что этот человек много чего делал для духовного, творческого развития азербайджанской молодежи, то логично было бы реконструировать виллу, вернуть ей первозданный вид. И открыть там летнюю школу для одаренных детей, молодежи, культурный центр для молодежи”, - сказал корреспонденту “Кавказского узла” Бадалбейли.