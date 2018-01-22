Мама Максима Панфилова (слева) и адвокат Мария Куракина. Фото Елены Гребенюк для "Кавказского узла"

22 января 2018, 15:47

Суд разрешил астраханскому активисту Панфилову амбулаторное лечение

Астраханский суд сегодня постановил перевести Максима Панфилова, который находится на принудительном лечении в психиатрической больнице, под наблюдение у психиатра по месту жительства.

Как писал "Кавказский узел", Замоскворецкий суд Москвы 29 марта 2017 года освободил от уголовной ответственности фигуранта "болотного дела", жителя Астрахани Максима Панфилова и решил направить его на принудительное лечение. Защита подала апелляционную жалобу на это решение, однако в конце июня Мосгорсуд подтвердил приговор. 15 января в Астраханской областной психиатрической больнице состоялось заседание комиссии, которая признала Максима Панфилова неопасным для общества.

Максим Панфилов участвовал в "Марше миллионов", прошедшем 6 мая 2012 года в Москве, и стал фигурантом так называемого "болотного дела". Ему инкриминировались ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ч.2 ст.212 УК РФ (участие в массовых беспорядках). При этом в ходе заседания суда Максим Панфилов отказался признать свою вину. Правозащитный центр "Мемориал" признал Максима Панфилова политзаключенным.

Кировский райсуд Астрахани сегодня рассмотрел дело о продлении меры пресечения Максиму Панфилову, который содержится в областной психиатрической больнице.

Гособвинение позицию врачей о том, что Панфилов не опасен для общества, поддержало.

В итоге суд постановил направить Панфилова на амбулаторное лечение.

"Сегодня Максиму Панфилову изменена принудительная мера медицинского характера - переведён на амбулаторное лечение и наблюдение у психиатра по месту жительства", - сообщила адвокат Мария Куракина, выйдя из зала судебного заседания, в котором слушания проходили в закрытом режиме.

По словам адвоката, это решение может быть обжаловано в течение 10 дней, после чего вступит в законную силу.

Примечание:

"Активисты провели одиночные пикеты в Астрахани в поддержку Максима Панфилова", "Адвокат Максима Панфилова заявила о недопуске к нему в больнице", "Максим Панфилов оставлен под стражей в психбольнице".

Автор: Елена Гребенюк; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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