Активисты провели одиночные пикеты в Астрахани в поддержку Максима Панфилова

16 января 2018, 01:48

Астраханские активисты Алексей Тюрин, Михаил Анисенко и Игорь Стенин провели одиночные пикеты в поддержку Максима Панфилова, осужденного по делу об участии в массовых беспорядках на Болотной площади.

Как сообщал "Кавказский узел", Замоскворецкий суд Москвы 29 марта 2017 года освободил от уголовной ответственности фигуранта "болотного дела", жителя Астрахани Максима Панфилова и решил направить его на принудительное лечение. Защита подала апелляционную жалобу на это решение, однако в конце июня Мосгорсуд подтвердил приговор.

15 января в Астраханской областной психиатрической больнице состоялось заседание комиссии, которая признала Максима Панфилова неопасным для общества, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" мама Максима.

"18 января заканчивается срок, определенный судом. Согласится ли суд с мнением врачебной комиссии, мы узнаем в скором времени", - сообщила Марина Васильевна.

Во время проведения комиссии активисты Алексей Тюрин, Михаил Анисенко и Игорь Стенин провели одиночные пикеты в поддержку Панфилова.

По мнению Алексея Тюрина, дело Панфилова абсурдно.

"Он не был активистом, вышел на Болотную площадь выразить свое мнение. То, что человека с его синдромом, как опасного преступника, силовики Москвы неожиданно забрали в тюрьму Москвы, не обеспечили должное медицинское сопровождение, в итоге вылилось в обострение у него синдрома, и его закрыли в психушку", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Алексей Тюрин.

Михаил Анисенко рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что недавно Кировский районный суд оштрафовал его заочно на 10 тысяч рублей за участие в дне памяти 30 октября 2017 года.

30 октября астраханские активисты, среди которых был и Михаил Анисенко, почтили минутой молчания память жертв политических репрессий и вспомнили современных политзаключенных. 22 ноября представитель МВД объявил участникам акции, что их действия были нарушением статьи 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия). Михаил Анисенко был обвинен в нарушении правил пикета.

"Нас штрафуют за то, что мы помним "подвиги" сталинских палачей, а Максим - показатель того, что карательная психиатрия никуда не уходила из России" - сказал Михаил Анисенко.

Игорь Стенин заявил корреспонденту "Кавказского узла", что до сих пор не получил решение апелляционной инстанции от 21 декабря 2017 года.

16 мая 2016 года Игорь Стенин был осужден на два года колонии-поселения за репост в соцсети статьи на тему войны на Украине. По версии защиты, Стенин был осужден за комментарий другого пользователя под его записью. 30 мая этого года президиум областного суда в Астрахани отменил приговор и прекратил дело в связи с отсутствием состава преступления, после чего Стенин был освобожден из колонии-поселения. 9 ноября Верховный суд России удовлетворил кассационное представление Генпрокуратуры, которая не согласилась с отменой приговора, и вернул дело апелляционной инстанции. 21 декабря суд Астраханской области оставил в силе приговор активисту.

"Апелляционная инстанция Астраханского областного суда демонстративно повторила те нарушения, которые послужили основанием для возвращения Верховным судом РФ моего дела на пересмотр. Более того, судья своим решением не только проигнорировала Верховный суд, но и показала, что в президиуме Астраханского суда заседают некомпетентные судьи. С Максимом система проделала такой же финт... У нас за высказывание собственного мнения система лишает свободы", - сказал Игорь Стенин.