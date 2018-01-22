Жительница Чечни опровергла сведения о преследовании силовиками

22 января 2018, 12:34

Аминат Автурханова, занимавшаяся поиском мужа, имя которого фигурирует в списках казненных в Чечне год назад, 21 января в эфире республиканского телеканала опровергла сведения о том, что была задержана силовиками. Женщину вынудили сделать это заявление, предположили местные жители.

Как писал "Кавказский узел", 8 января, по данным "Новой газеты", была задержана Аминат Автурханова, которая занималась поиском мужа, попавшего в "расстрельный список". После этого родные не могли с ней связаться, и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова направила в МВД Чечни письмо с вопросом о судьбе задержанной. Глава МВД Руслан Алханов ответил, что Автурханова находится дома. Сама Аминат Автурханова рассказала омбудсмену, что ее действительно задержали, но потом "разобрались и отпустили".

26 января 2017 года, по данным "Новой газеты", были казнены люди, задержанные после нападения на полицейских в Грозном в декабре 2016 года. Татьяна Москалькова направляла в Чечню запросы о судьбе людей из "расстрельного списка" "Новой газеты". Власти республики, отрицающие возможность казней, предъявили Москальковой двух человек из этого списка. Однако правозащитники заявили о подмене.

Вечером 21 января телеканал «Грозный» показал сюжет, в котором было объявлено, что Аминат Автурханова "дома, играет с детьми". Согласно телесюжету, Аминат Автурханова узнала о своем задержании из Интернета. Сама молодая женщина, одетая в хиджаб, сделала на камеру заявление.

"Я хочу обратиться ко всем тем, кто пишет, что меня якобы куда-то забирали, не выпустили и так далее. Все это неправда. Мне эти сплетни надоели, перестаньте писать про меня чушь. Неделю назад меня пригласили в районное РОВД, расспрашивали, известно ли что-либо о муже. И после беседы мы спокойно ушли домой с братом", - заявила Аминат Автурханова.

Мать женщины Тамара Автурханова также опровергла информацию о том, что ее дочь задерживали силовики, передал корреспондент "Кавказского узла". "Она дома, ее никто не преследует. Ее просто вызывали в РОВД, потому что пропал муж, и отпустили. Она туда ходила вместе со своим братом. Больше ничего нет, никто нас не преследует, не охраняет, мы спокойно живем", - заявила мать женщины в эфире республиканского телеканала.

Начальник ОВД Надтеречного района Валид Бацилов в интервью ЧГТРК «Грозный» отметил, что 8 января Аминат Автурханова была приглашена для дачи объяснений по поводу исчезновения ее мужа. "В течение часа с ней побеседовали наши оперативники, после чего она со своим братом благополучно ушла домой", - сказал он.

После того, как появилась информация об исчезновении Автурхановой, полицейские проверили и выяснили, что она дома, сказал в эфире телеканала Валид Бацилов. "Я считаю, что это очередная провокация, которая, как всегда, при проверке фактами не подтверждается", - пояснил он.

Жители Чечни не поверили в искренность героини телесюжета

Сюжет республиканской телекомпании счел постановочным руководитель одной из местных НПО. "О пропаже Аминат Автурхановой после того, как ее увезли силовики, знали и говорили не только сельчане, это обсуждалось практически везде. Она благополучно объявилась дома только после того, как эта тема получила широкое распространение... Естественно, сама Автурханова это опровергла. Все это уже отработанная и проверенная здесь схема", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности.

С этой версией согласна жительница Грозного Зарема, психолог по образованию. "Достаточно было посмотреть, как вели себя Аминат и ее мать во время этого интервью-опровержения. Глаза опущены, смотрят в сторону, говорят заученные слова. Для меня очевидно, что все это такая «заготовка», и они озвучили ровно то, что им было разрешено озвучить. Почему-то авторы этого материала ни словом не обмолвились о судьбе мужа Амины, которого она разыскивает уже год", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Зарема.

Напомним, что жители Чечни неоднократно публично отказывались от своих заявлений и жалоб в адрес властей, а метод осуждений критиков власти в республике приобрел системный характер. В частности, в декабре 2015 года после аудиообращения Айшат Инаевой, в котором она раскритиковала Кадырова за способы сбора средств за ЖКУ и заявила о тяжелом положении людей в республике, ЧГТРК "Грозный" показала сюжет о встрече Айшат Инаевой с Рамзаном Кадыровым, на которой женщина отказалась от своих слов.

Материалы о преследовании критиков руководства Чечни "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".