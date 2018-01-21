21 января 2018, 20:55

Крупный пожар произошел в Ростове-на-Дону

Разлив мазута с последующим горением произошел сегодня рядом со стройплощадкой жилого комплекса.

"В 14:02 мск в Ростов-на-Дону на улице Веры Пановой произошло загорание битума, мазута на площади 50 квадратных метров", - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Пожар был локализован в 14.21 мск, а полностью потушен в 14.28. Пострадавших нет, сообщается на сайте ведомства.

Пожар произошел возле на улице Веры Пановой, 30, возле стройплощадки ЖК "Сельмаш". Его тушили четыре пожарные машины. Из-за пожара район заволокло дымом, пишет DON24.RU.

Ранее "Кавказский узел" о пожаре, произошедшем 17 января после хлопка газа в многоэтажке по переулку Забайкальскому в Ростове-на-Дону. Пожарные эвакуировали 50 жильцов и потушили огонь. Один человек погиб.

Примечание:

"Пять человек размещены в ПВР после пожара в Ростове-на-Дону", "Полиция исключила версию о поджоге квартала в Ростове-на-Дону", "Власти отчитались о жилищных выплатах ростовским погорельцам".

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