Четыре человека стали жертвами пожара в Ставрополе

20 января 2018, 23:19

Один человек погиб и трое пострадали в результате пожара в частном доме в Ставрополе, сообщили в МЧС.

По данным ведомства, пожар произошел в дачном товариществе "Дружба-2" в ночь на 20 января, в 00:13 мск он был потушен.

В результате пожара один человек погиб и трое доставлены во вторую городскую больницу, передает со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МЧС по региону Олега Дегтярева "Интерфакс".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в октябре 2017 года при пожаре в частном доме в Ставрополе погибли четыре человека.