20 января 2018, 23:19
Четыре человека стали жертвами пожара в Ставрополе
Один человек погиб и трое пострадали в результате пожара в частном доме в Ставрополе, сообщили в МЧС.
По данным ведомства, пожар произошел в дачном товариществе "Дружба-2" в ночь на 20 января, в 00:13 мск он был потушен.
В результате пожара один человек погиб и трое доставлены во вторую городскую больницу, передает со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МЧС по региону Олега Дегтярева "Интерфакс".
Ранее "Кавказский узел" писал, что в октябре 2017 года при пожаре в частном доме в Ставрополе погибли четыре человека.
"Власти пообещали погорельцам отремонтировать дом в Пятигорске", "Житель Ставрополья арестован по делу о гибели людей при пожаре", "Газовики заменили счетчики после пожара в ставропольской многоэтажке".
21 января 2018, 06:35
-
Ученые потребовали сохранить изучение национальных языков в школах Кабардино-Балкарии
Учеников в ряде школ Кабардино-Балкарии заставляют писать заявления о переводе обучения национальным языкам на добровольную основу. В вопросе изучения национальных языков власти Кабардино-Балкарии действуют по указанию федеральных властей, считает историк Заурбек Кожев. Инициатива отказаться от изучения национальных языков связана с политическими и экономическими аспектами, заявила искусствовед Фатима Хараева. Если общество не окажет сопротивление властям по отказу от изучения национальных языков, они будут потеряны, отметил историк Асланбек Мирзоев.
21 января 2018, 05:18
-
Адвокат: следователи подозревают главреда «БлогСочи» Валова в вымогательстве 300 тысяч рублей
Следствие заявило о вымогательстве 300 тысяч рублей у депутата Госдумы Юрия Напсо из фракции ЛДПР главным редактором сайта «БлогСочи» Александром Валовым. По мнению следователей, Валов требовал деньги, угрожая распространить порочащие Напсо сведения, рассказал адвокат журналиста Михаил Беньяш. Валов встречался и поддерживал контакты с депутатом, однако никаких "товарно-денежных отношений" у них не было, заявил адвокат Александр Попков.
21 января 2018, 04:20
-
Два снаряда найдены на территории азербайджанского села
Саперы Национального агентства по расчистке территорий Азербайджана от мин (ANAMA) обнаружили два снаряда на пастбище в Газахском районе.
21 января 2018, 03:21
-
Специалисты высоко оценили поставленную в Азербайджан российскую бронетехнику
Поставленная Россией партия бронетехники усилит боевые возможности вооруженных сил Азербайджана в зоне карабахского конфликта, считают опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» бакинские эксперты.
21 января 2018, 02:22
-
15 обманутых дольщиков провели пикет в Краснодаре
Активисты из числа обманутых дольщиков жилых комплексов "Мир", "Луч", "Заря" и "Территория счастья" провели совместный пикет в Краснодаре.
-
19 января 2018, 12:272
Прокуратура Дагестана потребовала от Минздрава освободить проезд к больницам
-
19 января 2018, 11:40
Мэр Махачкалы Муса Мусаев заподозрен в превышении полномочий
-
19 января 2018, 09:54
Задержаны участники перестрелки в Волгограде
-
19 января 2018, 05:581
В Сочи представитель мэрии сорвала пикет обманутых дольщиков
-
19 января 2018, 04:571
Правозащитники указали на связь между поджогом офиса "Мемориала" и словами Кадырова
-
18 января 2018, 08:011
Аккаунт автора видеообращения к Кадырову удален из YouTube
-
20 января 2018, 23:55
Лыжник пропал после схода лавины в горах Карачаево-Черкесии
-
20 января 2018, 23:19
Четыре человека стали жертвами пожара в Ставрополе
-
20 января 2018, 22:08
Арестован один из участников перестрелки в Волгограде
-
20 января 2018, 20:47
Военно-Грузинская дорога открыта с ограничениями
-
20 января 2018, 19:50
Сняты ограничения на проезд по Транскаму
-
20 января 2018, 18:18
Сторонники Навального отпущены из полиции в Астрахани
-
20 января 2018, 16:37
Восстановлена подача воды в дома ставропольцев
-
20 января 2018, 15:20
Трое сторонников Навального задержаны в Астрахани
-
10 января 2018, 10:01Огтай Гюльалиев выбран первым среди равных на третьем этапе конкурса "Герой Кавказа - 2016"
-
20 июня 2017, 23:59Отправляйте сообщения и фото на «Кавказский Узел» через WhatsApp и Telegram
-
20 января 2018, 16:37
Восстановлена подача воды в дома ставропольцев
-
20 января 2018, 13:09
Авария оставила без воды более девяти тысяч жителей Ставрополя
-
27 сентября 2017, 20:5416
Меликов Сергей Алимович
-
17 января 2017, 19:501
Ченчик Сергей Михайлович
-
30 ноября 2016, 16:19
Мусаев Алауди Нажмудинович
-
16 апреля 2014, 21:24Итоговая декларация Международной богословской конференции «Российские мусульмане: права и обязанности»
-
29 мая 2013, 13:33Фетва о неприменимости термина «Дараль-Харб» к территории Ставропольского края
-
21 января 2018, 01:55В Дагестанских Огнях новый асфальт положили прямо на грязь
-
21 января 2018, 01:40Ученые из Адыгеи поехали в университет Хоккайдо читать лекции по черкесской культуре
-
20 января 2018, 23:51Журналисты в Дагестане запустили проект "Отцы и дочки"
-
20 января 2018, 15:26Берег возле оздоровительного центра "Белый Медведь" в Махачкале заполняют городским мусором
-
19 января 2018, 15:47Из-за мошенников и действий администрации Сочи - ни жилья, ни денег
-
28 декабря 2017, 10:504
Кавказ без гей-парадов - как в Чечне притесняют "тех, кого нет"
-
15 ноября 2017, 11:37
Депортация турок-месхетинцев: 73 года без родины
-
15 января 2018, 17:28
Шесть человек стали жертвами вооруженного конфликта на Ставрополье в 2017 году
-
08 января 2018, 16:50
Четыре человека стали жертвами вооруженного конфликта в IV квартале 2017 года на Ставрополье