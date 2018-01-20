Сняты ограничения на проезд по Транскаму

20 января 2018, 19:50

Транскавказская автомагистраль, движение по которой было ограничено в связи с непогодой, открыта для всех видов транспорта.

Как сообщал "Кавказский узел", автомагистраль была закрыта для большегрузных автомобилей из-за угрозы схода лавин 18 января.

Ограничения, действовавшие на участке населенный пункт Бурон – Северный портал Рокского тоннеля, сняты сегодня в 18.00 мск, сообщается на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.

Транскам - единственный круглогодичный путь сообщения между Россией и Южной Осетией, говорится в справочном материале "Транскавказская магистраль", размещенном на "Кавказском узле".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Алагире сегодня ночью осадков не ожидается, температура воздуха -1 градус, ветер скоростью 5 метров в секунду. 21 января также без осадков, температура поднимется до +9 градусов, ветер усилится до 7 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.