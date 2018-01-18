Ограничения введены на Транскаме

18 января 2018, 16:23

Транскавказская автомагистраль закрыта для большегрузных автомобилей из-за угрозы схода лавин.

Проезд большегрузов на участке населенного пункта Бурон - Северный портал Рокского тоннеля запрещен сегодня с 15.40 мск.

Ограничения будут действовать до особого распоряжения. В этот период времени автомобилистам рекомендуется воздержаться от поездок в данном направлении, сообщается на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.

Ранее "Кавказский узел" писал, что автомагистраль была закрыта для большегрузов из-за снегопада и угрозы схода лавин 13 января. На следующий день ограничения были сняты.

Транскам - единственный круглогодичный путь сообщения между Россией и Южной Осетией, говорится в справочном материале "Транскавказская магистраль", размещенном на "Кавказском узле".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Алагире сегодня вечером осадков не ожидается, температура воздуха +0 градусов, ветер скоростью 5 метров в секунду. 19 января пойдет слабый дождь при температуре +3 градуса, скорость ветра - 3 метра в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.