Защита заявила о невиновности мэра Махачкалы

20 января 2018, 10:53

Муса Мусаев не превышал полномочий при выделении земельного участка, дело против него возбуждено безосновательно, заявил адвокат махачкалинского мэра.

Как информировал "Кавказский узел", 19 января мэр Махачкалы Муса Мусаев был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий (п."в" ч.3 ст.286 УК РФ). Следователи предполагают, что чиновник нанес бюджету Дагестана около 80 миллионов рублей ущерба, выделив землю коммерческой фирме.

Уголовное дело о превышении Мусой Мусаевым полномочий связано с потерей им доверия врио главы Дагестана Владимира Васильева, считают опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты.

Уголовное дело возбуждено безосновательно, потому что выделенный Мусаевым участок земли не являлся республиканской собственностью, сообщил сегодня адвокат мэра Махачкалы Сулейман Азуев. Он пояснил, что на указанном участке расположены производственные площади, собственнику которых и была передана земля. "Собственником помещений на данном участке этот человек стал давно. И предоставление этой земли именно ему продиктовано законом", - заявил адвокат.

По его словам, защита уже представила следствию доказательства невиновности Мусаева. Азуев заявил, что намерен обжаловать само постановление о возбуждении уголовного дела, передает ТАСС.

Комментариев следствия относительно заявления защиты не поступало.

Отметим, что 17 января в Дагестан прибыла комиссия из 38 сотрудников Генпрокуратуры. Они проверят и ситуацию с хаотичной застройкой Махачкалы, и выделение земельных участков в городе, объявил Владимир Васильев. Дагестанские журналисты связали проверку Генпрокуратуры с недоверием местным силовикам, и предположили, что за ней последуют отставки чиновников.