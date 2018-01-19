19 января 2018, 20:52

Право на бренд "Адыгейский сыр" закреплено за Адыгеей

Верховный суд России подтвердил исключительное право Адыгеи на использование бренда "Адыгейский сыр", отказав российским сыроделам в кассационной жалобе, заявила сегодня пресс-служба главы республики.

Как сообщал "Кавказский узел", в июне 2017 года четыре производителя адыгейского сыра из Красноярского края, Ростова-на-Дону, Чувашии и Брянской области подали жалобу в президиум суда по интеллектуальным правам. Сыроделы обжаловали решение Роспатента о возможности производства адыгейского сыра только на территории Адыгеи. 11 сентября того же года президиум суда по интеллектуальным правам отказал в удовлетворении жалобы.

12 января Верховный суд России отказал в передаче на рассмотрение судебной коллегии по экономическим спорам ВС России кассационной жалобы на постановление президиума суда по интеллектуальным правам. Таким образом, поставлена точка в споре об исключительном праве Адыгеи на использование бренда "Адыгейский сыр", говорится в сегодняшнем сообщении на сайте главы республики.

"Если мы выпускаем национальный продукт, который стал всемирно известным брендом, значит, обязаны защищать его от некачественных подделок. Для нас защита бренда "Адыгейский сыр" важна и в плане имиджевого аспекта, сохранения нашей культуры, обычаев, традиций. Дальнейшее продвижение бренда "Адыгейский сыр" мы тесно связываем с развитием туризма и ряда смежных отраслей сельского хозяйства", - цитируются в сообщении слова главы региона Мурата Кумпилова.

По данным пресс-службы администрации Адыгеи, в 2017 году в республике было произведено 12,8 тысячи тонн адыгейского сыра, что на 12% больше, чем в 2016 году. 

Комментариев от сыроделов, обращавшихся с жалобой, по поводу решения Верховного суда России пока не поступало.

Примечание:

"Регионы Северного Кавказа презентовали инвесторам 21 проект", "Союз производителей адыгейского сыра создан в Адыгее", "Этнофестиваль "Лаго-Наки" в Адыгее посетили около 5 тысяч человек".

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