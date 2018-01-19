В Сочи представитель мэрии сорвала пикет обманутых дольщиков

19 января 2018, 05:58

В Сочи прошел пикет обманутых дольщиков. Акция длилась 30 минут и была приостановлена после конфликта дольщиков с чиновницей мэрии, передает корреспондент "Кавказского узла".

Одиночные пикеты проводили, сменяя друг друга, три женщины, которые оказались в числе обманутых застройщиками покупателей недвижимости в Сочи. Пикетчицы стояли с плакатом, на котором было написано требование достроить дома, в которых люди оплатили квартиры, но так их и не получили, либо предоставить обманутым дольщикам равноценное жилье.

"Я - обманутый дольщик. Многие годы у людей не решаются вопросы с получением своего жилья, которое мы купили за свои деньги", - рассказала корреспонденту участница пикета, пенсионерка, ветеран труда Тамара Козадаева.

Она пояснила, что пикет сочинские дольщики проводят в рамках всероссийской акции.

"Люди в рамках акции в массовом порядке посылали свои обращения в ФСБ, в правительство РФ с просьбой поддержать и решать наши проблемы. Мне в какой-то степени неудобно и позорно стоять на площади с этим плакатом. И мне стыдно за наше мощное государство. Я прошу, чтобы администрация Сочи и власти страны подключились к нашей проблеме. У нас нет денег на квартиры по 10 миллионов рублей. У нас небольшие деньги. Мы вложили по 1,5-2 миллиона рублей. Но квартиры не получили. И поэтому просьба к властям решить наши проблемы", - сказала Тамара Козадаева.

Тамара Козадаева, несколько минут простояв у входа в администрацию города, свернула плакат и передала его Татьяне Даниленко. Женщина расположилась с этим же плакатом на площади Флага напротив мэрии.

"Вышла поддержать всероссийскую акцию и обратить внимание на ситуацию, которая не решается на протяжении 11 лет. Деньги в размере 2 миллионов 300 тысяч вложила еще в 2007 году в строительство ЖК "Эдельвейс", но жилья не получила до сих пор", - пояснила Татьяне Даниленко, уточнив, что вынуждена жить на даче.

Татьяна Даниленко, простояв несколько минут, передала плакат другой обманутой дольщице из этого же ЖК "Эдельвейс", пенсионерке и инвалиду, которая представилась Ириной Николаевной, попросив не называть ее фамилию в прессе.

За акцией наблюдали двое полицейских, которые не вмешивались в происходящее и не делали замечаний пикетчикам.

Примерно через 30 минут после начала акции к дольщикам подошла женщина, которая представилась как сотрудник Управления по взаимодействию с общественными объединениями администрации города Сочи. Она потребовала прекратить пикет, заявив активистам из группы поддержки, что они стоят по отношению к пикетчице ближе, чем на расстоянии 50 метров.

Она пояснила, что мэрия согласовала митинг обманутых дольщиков на 28 января. "Официально мы дали разрешение на проведение митинга обманутым дольщикам. Но на данное массовое мероприятие мы разрешения не давали", - заявила чиновница.

Женщина-инвалид была вынуждена свернуть плакат, сообщив корреспонденту, что ей нужна медицинская помощь, так как такого отношения к себе со стороны представителя мэрии она не ожидала.

Обманутый дольщик Рустам Резбаев заявил, что требования чиновницы незаконны, обвинив ее в срыве законного пикета. "В акции принимают участие только три женщины, которые, сменяя друг друга, стоят в одиночных пикетах", - сказал Рустам Резбаев.



"Пикетчицы, сменяя друг друга, намеревались проводить акцию не менее пяти часов. Однако трем женщинам не дали простоять в пикете более получаса", - отметил активист из группы поддержки Анатолий Таран.

После окончания акции Рустам Резбаев обратился в следственный отдел СКР по Центральному району с требованием привлечь сотрудницу мэрии к ответственности по ст.ст. 285 (злоупотребление служебными полномочиями) и 286 (превышение полномочий) УК РФ. "Считаю, что администрация пытается скрыть таким образом большое количество обманутых дольщиков и коррупционную составляющую. Хочу отметить, что 27 февраля в Москве намечен Всероссийский съезд обманутых дольщиков и я делегирован на него от всех обманутых дольщиков Сочи", - рассказал корреспонденту Рустам Резбаев.

"Обращение (дольщиков) принято", - подтвердил корреспонденту заместитель начальника следственного отдела Николай Федонькин.

Отметим, что активисты из числа обманутых дольщиков подавали заявку на митинг на 31 декабря, однако мэрия отказалась его согласовывать по причине того, что не были якобы выдержаны сроки подачи уведомления. Елена Салимонова, которая подавала заявку в мэрию, обжаловала отказ мэрии, однако суд 18 января подтвердил законность решения чиновников.

По мнению сочинского адвоката Михаила Охрименко, действия сотрудницы мэрии можно характеризовать как самоуправство (ст.330 УК РФ).

"Лично я вижу тут составы преступлений, предусмотренных статьями 285, 286 и 330 УК РФ", - отметил адвокат.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, собраны в статье "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".