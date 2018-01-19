19 января 2018, 01:56

Гражданин Грузии освобожден из тюрьмы в зоне конфликта на Украине

Тюрьма, в которой сидел гражданин Грузии Теймураз Нихотин, во время вооруженного конфликта оказалась на территории самопровозглашенной ЛНР, его удерживали в заключении лишних восемь месяцев, сообщил глава "Восточной правозащитной группы".

Нихотин был осужден еще в 2010 году. Украинский суд сократил Нихотину девятилетний срок заключения, постановив отпустить его в мае 2017 года, но это решение было выполнено лишь 17 января. 18 января Нихотин был передан на территорию, подконтрольную Украине, где его встретили правозащитники.

Освобожденный заявил, что в тюрьме не было квалифицированной медицинской помощи, и пожаловался на антисанитарию в камере. По его словам, заключенных заставляли работать, а за отказ избивали и сажали в карцер, говорится на сайте "Общественного ТВ Донбасса", признающем легитимность киевских властей.

"Нихотина продолжали принудительно удерживать в местах лишения свободы "ЛНР" с целью его трудовой эксплуатации", - написал на своей странице в Facebook руководитель "Восточной правозащитной группы" Павел Лисянский, занимавшийся освобождением Теймураза Нихотина.

Нихотин был осужден как организатор молодежной ОПГ, информирует украинское издание "Адвокат-консалтинг".

Новости о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

Примечание:

"Депутата грузинского парламента не пустили на Украину", "42 сторонникам Саакашвили запрещен въезд на Украину", "Генпрокурор Украины пообещал не высылать Саакашвили в Грузию".

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