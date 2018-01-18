Участники автопробега против запрета на ввоз праворульных машин. Ереван, январь 2018 г. Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского узла"

18 января 2018, 19:27

Правительство Армении одобрило запрет на ввоз праворульных машин

Армянский кабмин поддержал сегодня законопроект, запрещающий импорт автомобилей с правым рулем на срок с 1 апреля до 1 октября.

Как писал "Кавказский узел", предложение Минтранса Армении запретить ввоз автомобилей с правым рулем и перерегистрировать уже ввезенные вызвало недовольство автовладельцев. После того как 7 января около тысячи протестующих провели в Ереване автопробег, правительство отказалось от идеи перерегистрации. 12 января автодилеры потребовали отказаться и от запрета импорта праворульных машин, но представитель правительства исключил такую возможность.

Правительство Армении на сегодняшнем заседании одобрило законопроект "О временном запрете импорта транспортных средств с правосторонним расположением рулевого управления", предполагающий запрет на импорт праворульных машин с 1 апреля до 1 октября 2018 года, передает корреспондент "Кавказского узла".

Ожидается, что к истечению срока запрета Евразийская экономическая комиссия внесет изменения в технический регламент стран Таможенного союза и в список стран, запрещающих эксплуатацию праворульных автомобилей, сообщил министр транспорта, связи и информационных технологий Ваан Мартиросян, представивший законопроект правительству. Машин с правым рулем, которые будут ввезены в Армению до 1 апреля, никакие ограничения не коснутся, отметил министр.

Введение запрета Ваан Мартиросян связал с обеспечением безопасности на дорогах. "Праворульные машины представляют угрозу для дорожного движения, повышают риски аварий на дорогах", - заявил Мартиросян.

Напомним, что, по мнению противников запрета, этот довод не подтверждается статистикой ДТП или другими исследованиями.

Примечание:

"Дольщики провели автопробег в Ростове-на-Дону", "Власти Волгограда закрыли пассажирские маршруты без предупреждения", "Граждане России погибли при ДТП в Азербайджане".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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