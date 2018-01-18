Полицейская машина. Фото: Юрий Гречко / Югополис

18 января 2018, 19:10

Арестован участник резонансного ДТП в Астраханской области

В Астраханской области суд заключил под стражу водителя после аварии, в которой один ребенок погиб и еще трое пострадали.

Как информировал "Кавказский узел", инцидент произошел около 10 часов вечера 13 января на дороге Астрахань - Красный Яр. В результате аварии один подросток погиб, еще трое пострадали. По данным МВД, подозреваемый в наезде на группу возвращавшихся с дискотеки молодых людей и его спутница были пьяны.

"По ходатайству следствия суд арестовал подозреваемого", - цитирует сегодня представитель управления МВД РФ по Астраханской области "Интерфакс".

Комментариев от представителей арестованного по поводу решения суда пока не поступало.

При этом по данным astrakhanpost.ru, ранее подозреваемый в совершении наезда заявил, что к ДТП могли привести действия пассажирки. "Она неожиданно выкрутила руль", - цитирует подозреваемого издание.

Примечание:

"Три человека пострадали в аварии с маршруткой в Астрахани", "Шесть пассажиров маршрутки пострадали при ДТП в Астрахани", "Один человек погиб и шесть пострадали в ДТП на астраханской трассе".

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