17 января 2018, 00:15
Водители ереванских маршруток прекратили забастовку
Забастовка водителей автобусов в Ереване прекращена после того, как владельцы маршрутных линий пообещали снизить плату за выход на маршрут.
Как писал "Кавказский узел", 16 января водители около 50 ереванских маршруток отказались перевозить пассажиров, протестуя против подорожания сжатого газа и дизтоплива.
Владельцы маршрутных линий в Ереване пообещали водителям автобусов снизить плату за выход на маршрут, и протестующие вновь начали перевозить пассажиров, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из участников забастовки.
По его словам, из-за роста цен на газ водители ежедневно теряют 1500 драмов, а ежедневная плата за выход на линию составляет 6000 драмов. Точную сумму, на которую будет снижена эта плата, водителям должны озвучить 17 января, отметил он.
Напомним, что 16 января представитель мэрии Еревана заявил об обсуждении требований бастующих водителей маршруток в Минтрансе Армении.
"Защита потребовала судить Каро Егнукяна отдельно от членов "Сасна Црер", "Члены "Сасна Црер" заявили о намерении совершить революцию", "ЕСПЧ обязал Армению обеспечить лечение Ваану Ширханяну".
Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"
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