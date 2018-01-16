16 января 2018, 13:38

Водители маршруток в Ереване объявили забастовку

Водители сегодня отказались перевозить пассажиров, протестуя против подорожания сжатого газа и дизтоплива. Представитель мэрии заявил, что вопрос обсуждается в Минтрансе Армении.

Забастовку поддержали около 50 водителей маршрутов №42, 44, 75 "а" и 35, отметили сами протестующие. Они собрались в административном районе Малатия-Себастия, откуда ежедневно выезжают на работу. На короткое время водители перекрыли улицу Раффи, передает корреспондент "Кавказского узла".

Водители организовали акцию сегодня, поскольку с сегодняшнего дня повысился их план выплат, сказал корреспонденту "Кавказского узла" один из водителей.

"В таких условиях мы будем работать на работодателя, а на себя ничего не останется. И без того до подорожания мы еле сводили концы с концами", - заявил мужчина.

Он добавил, что, если раньше заправлял за один раз машину газом на сумму 5200 драмов (около 11 долларов), то сейчас платит за тот же объем 6700 драмов (около 14 долларов). "В месячном разрезе приблизительно на 50 тысяч драмов (примерно 103,5 доллара) расходов становится больше. Эти деньги я могу потратить на свою семью", - сказал он.

Другой участник протеста отметил, что ежедневно водители работают по 18 часов. Работа начинается в 5:30 часов утра, а заканчивается около двух часов ночи.

"В новогодние праздники я не смог поздравить ни одного своего близкого, потому что у меня план, который я должен выполнить, и не было ни единой свободной минуты. Я заправлял машину газом на сумму в 8-9 тысяч драмов, а сам платил работодателю 12-13 тысяч драмов. Винить его я также не могу, потому что и на него наложен налог, и он должен платить, а в конечном счете страдают водители", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" участник акции.

Водители отметили, что не хотели бы повышать плату за проезд и потребовали снизить цену на газ.

На место акции прибыл начальник управления транспортом мэрии Еревана Генрих Навасардян, который призвал водителей прекратить протест и выйти на работу, пока вопрос не решится в Минтрансе Армении и парламенте. Навасардян также отметил, что мэрия Еревана не имеет полномочий в данном вопросе.

Примечание:

"Принятие поправок в Судебный кодекс Армении прошло на фоне забастовки адвокатов", "Студенты перекрыли в Ереване проспект у здания парламента", "Автодилеры потребовали отменить запрет на ввоз в Армению праворульных машин".

Автор: Армине Мартиросян;

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