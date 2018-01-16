Жители Чечни сочли показной помощь властей долгожительнице

16 января 2018, 09:41

Власти Чечни объявили о вручении ключей от нового дома 104-летней Мадине Алиевой, найденной в Азербайджане. Историю с поддержкой пожилой женщины руководство республики использует для самопиара, предположили опрошенные "Кавказским узлом" местные жители.

Как писал "Кавказский узел", 104-летняя чеченка Мадина Алиева, найденная в Азербайджане, 11 января была отправлена в Грозный из приюта при католической церкви в Баку. Представители властей Чечни поместили женщину в социально-оздоровительный центр в селе Алпатово.

Пожилую женщину нашли в беспомощном состоянии 23 декабря 2017 года в 400 километрах от столицы Азербайджана. Она представилась уроженкой Дагестана Мадиной Алиевой, этнической чеченкой, однако оперативно установить ее личность азербайджанские и российские власти не смогли. Женщина изъявила желание уехать в Чечню после обещания Рамзана Кадырова помочь ей. Мадина Алиева владеет тремя языками - чеченским, русским и азербайджанским.

Власти Чечни выделили Мадине Алиевой новый дом площадью более 100 квадратных метров, который находится на 12 участке в Октябрьском районе Грозного, рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель Минтруда республики.

"В нем есть все условия для нормальной жизни, он полностью меблирован и обставлен. Вместе с ней в доме будут проживать полные сироты Хаджимуратовы: 22-летний Ислам и две его сестры, которые до последнего времени жили в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в Грозном. Они будут ухаживать за Алиевой", - сообщил он, пояснив, что у Хаджимуратовых, как и у Алиевой, в Чечне нет близких родственников.

Средства на приобретение жилья для Алиевой выделил фонд имени Ахмата Кадырова, уточнил представитель министерства.

Ключи от дома Мадине Алиевой вручили 15 января спикер парламента Чечни Магомед Даудов, муфтий республики Салах Межиев и пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов. Телесюжет об этом был показан в ночных новостях телеканала «Грозный», передал корреспондент "Кавказского узла".

"Радует, что у этой бабушки теперь все наладилось. Она получила не только новый дом, но и обрела семью, детей, которые будут о ней заботиться. Эта история тронула меня до глубины души, и теперь я, как и многие другие, рада за эту женщину", - поделилась с корреспондентом "Кавказского узла" своей радостью жительница Грозного Тоита.

Жители Чечни усмотрели в действиях властей противоречие с требованиями ислама

Местные наблюдатели, признавая заслуги руководства республики в решении проблем малоимущих и нуждающихся людей, отметили, что практически все эти случаи становятся поводом для широкой огласки.

"Несомненно, то, что сделало наше руководство, решив проблемы престарелой женщины, оставшейся без средств к существованию, это большое дело. Вместе с тем, как обычно, ситуация использована для шумной пиар-кампании. Подробно освещался момент ее помещения в социальный центр, теперь вот был сюжет о выделении ей и трем сиротам дома в Грозном. Все свелось к благодарностям руководству и фонду за проявленные человеколюбие, неустанную заботу и помощь нуждающимся", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности руководитель одной из местных НПО.

Эту точку зрения разделяет и представитель НПО Аслан. "Насколько я знаю, ислам не одобряет, когда человек делает что-то напоказ. На это есть указание в хадисах. В одном из них сказано, что левая рука человека не должна знать, что подает нуждающемуся правая. Любое доброе дело должно совершаться во имя Аллаха и с надеждой на Его милость, а не для того чтобы удивлять людей и вызывать у них восхищение", - сказал Аслан корреспонденту "Кавказского узла".

После двух войн в Чечне тысячи человек остались без жилья, напомнила бывший педагог Зарема. "Людей, не имеющих средств к существованию, тоже достаточно, немало тех, кто до сих пор не получил компенсаций за разрушенное жилье. Да, власти республики оказывают помощь во многих случаях, но все же эта тема до сих пор не закрыта. Помогать надо всем, а не избирательно, и не делать на этом рекламу. Забота о своих гражданах - это в первую очередь прямая обязанность государства, а не отдельно взятого фонда или человека", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Зарема.