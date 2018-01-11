11 января 2018, 00:14

История пожилой женщины поставила в тупик власти Азербайджана и Чечни

Азербайджанские и чеченские власти третью неделю не могут установить личность 104-летней женщины, найденной в Геранбойском районе Азербайджана. Женщина назвалась этнической чеченкой Мадиной Алиевой и изъявила желание уехать в Чечню после обещания Кадырова помочь ей.

Женщина, которую полицейские нашли в беспомощном состоянии в 400 километрах к западу от Баку еще 23 декабря, представилась Мадиной Алиевой, уроженкой Дагестана и этнической чеченкой. Ее поместили в районную больницу на обследование, а спустя три дня перевезли в приют общественного объединения "Темиз дунья" ("Чистый мир") в Баку.

Сотрудники МВД Азербайджана направили запросы в Дагестан и Чечню, но правоохранительные органы обеих республик ответили, что женщин 1913 года рождения с таким именем у них не зарегистрировано. При этом Госпогранслужба Азербайджана в ответ на запрос МВД сообщила, что женщина по имени Мадина Алиева не въезжала в страну.

В МВД Азербайджана не исключают, что женщина ввиду преклонного возраста имеет проблемы с памятью. Процедура установления ее личности продолжается, сообщили представители ведомства корреспонденту "Кавказского узла".

Глава сельсовета в Дагестане не признал в Алиевой местную жительницу

Единственным документом Мадины Алиевой оказалась некая справка, согласно которой она проживала в селении Османюрт Хасавюртовского района Дагестана, однако глава администрации сельсовета "Османюртовский" не смог найти женщину с такими личными данными среди зарегистрированных жителей.

"У нас в электронной базе по хозяйственной книге Алиевой Мадины нет. Нет данных, что это наша жительница, нет ее родственников", - сообщил глава сельсовета корреспонденту "Кавказского узла".

По словам главы сельсовета, представители Чечни уже запрашивали у него сведения о Мадине Алиевой. Чиновник отметил, что в селении Османюрт есть Алиевы, однако никто из них родственником найденной в Азербайджане 104-летней чеченки не является.

Справка с указанием места жительства в Османюрте могла быть выдана ей в период военных действий в Чечне, если женщина в то время покинула республику и временно проживала в дагестанском селении как беженка, предположил глава сельсовета.

Мадина Алиева говорит на чеченском и азербайджанском

Женщина, называющая себя Мадиной Алиевой, владеет тремя языками - чеченским, русским и азербайджанским, рассказала глава НПО "Чистый мир" Мехрибан Зейналова корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Зейналовой, несколько дней назад пожилую женщину переселили из приюта "Чистый мир" в приют "Сестер Матери Терезы" при католической церкви в Баку. Состояние ее здоровья Зейналова оценила как нормальное.

"Дело в том, что у нас нет условий для длительного содержания лиц преклонного возраста - за ней должна ухаживать санитарка, а санитарки есть только в приюте "Сестер Матери Терезы". Мы посещаем ее почти каждый день, в СМИ вокруг этой женщины поднят ажиотаж. В Азербайджане не отказываются от заботы над этой женщиной, такова и наша позиция, и позиция государственных органов, но она сама выражает волю поехать в Чечню", - сказала Мехрибан Зейналова корреспонденту "Кавказского узла".

Зейналова отметила, что пожилая женщина так и не смогла объяснить, каким образом она оказалась в Геранбое. "Ее нашли на улице. Она говорит, что направлялась на паломничество в Кербелу (Ирак) и попутчицы ее бросили. В социальных сетях один молодой человек написал, что видел эту женщину в Джалилабадском районе (примерно в 300 километрах от Геранбоя) и ее якобы везли на лечение в Иран", - рассказала она.



Помощник руководителя приюта "Сестер Матери Терезы" при католической церкви в Баку Вадим Домбровский подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что пожилая женщина действительно находится у них и чувствует себя хорошо. Он также подтвердил, что Мадина Алиева разговаривает на чеченском, азербайджанском и русском языках.

Кадыров решил поселить Мадину Алиеву в Чечне

"Она у нас уже восемь дней, состояние у нее нормальное. За ней ухаживают, как и за всеми остальными жителями приюта, их всего 24 человека", - сказал Домбровский, отметив, что женщину посещали представители главы Чечни - Рамзан Кадыров поручил им посетить 104-летнюю чеченку и оказать ей всестороннюю помощь, в том числе в переезде на родину.

Глава Чечни Рамзан Кадыров обещал решить вопрос о перевозке Алиевой в Чечню через посольство России в Азербайджане к 8 января. Кадыров отметил, что женщина с такими данными, по информации официальных органов Чечни, никогда не получала в республике документы и не имела регистрации, однако заключил, что значения этот факт не имеет. "Неважно откуда она. Она немощна, одинока, поэтому [мы] о ней должным образом позаботимся, независимо от того, где она проживала", - процитировало сообщение Кадырова в социальной сети Mylistory 7 января РИА "Новости".

"Они навестили эту женщину, оказали ей помощь, преподнесли подарки нашему приюту. Сейчас ведется подготовка документов для ее отправки в Чечню. По некоторым данным, все-таки нашлись документы, подтверждающие, что эта женщина родилась в России", - отметил Домбровский.

Вадим Домбровский добавил, что не знает, сколько времени может занять подготовка документов. Он также сообщил, что допуск журналистов к пожилой женщине ограничен государственными органами. "Я не владею информацией о причинах ограничения, но накануне ее посетили представители азербайджанского парламента и общественности", - пояснил он.

Автор: Фаик Меджид, Магомед Ахмедов; источник: корреспонденты "Кавказского узла"