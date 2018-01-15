Чеченка-долгожительница помещена в социальный центр в Чечне

15 января 2018, 13:41

Мадина Алиева, найденная в Азербайджане и представившаяся как 104-летняя чеченка, определена в социальный центр в чеченском селе Алпатово. Она подтвердила свое желание вернуться на историческую родину, несмотря на возможность остаться в Баку.

Как писал "Кавказский узел", женщина, найденная в Геранбойском районе Азербайджана и представившаяся как 104-летняя чеченка Мадина Алиева, в ночь на 12 января была отправлена в Грозный из приюта "Сестер Матери Терезы" при католической церкви в Баку.

История пожилой женщины поставила в тупик власти Азербайджана и Чечни. Полицейские нашли ее в беспомощном состоянии в 400 километрах к западу от Баку еще 23 декабря 2017 года. Женщина представилась уроженкой Дагестана Мадиной Алиевой, этнической чеченкой, однако установить ее личность ни азербайджанские, ни российские власти оперативно не смогли. Женщина не объяснила, каким образом оказалась в Геранбое, и изъявила желание уехать в Чечню после обещания Рамзана Кадырова помочь ей. Женщина владеет тремя языками - чеченским, русским и азербайджанским.

Алиева подтвердила свое желание вернуться на историческую родину

О том, что Мадина Алиева помещена в социальный приют в селении Алпатово Наурского района Чечни, сообщили в Минтруда республики.

«Она помещена в социальный центра в селе Алпатово, где для нее созданы все условия. Женщину осмотрели врачи, ее состояние они оценивают как удовлетворительное», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» представитель министерства.

По его словам, родственников в Чечне у Мадины Алиевой нет.

Сюжет о возвращении в Чечню Мадины Алиевой был показан в ночных новостях 14 января телеканалом «Грозный». Престарелая женщина в нем держалась довольно бодро, она рассказала, что родилась и всю жизнь жила в Иордании у своих родственников, но теперь решила вернуться в Чечню, однако в Азербайджане у нее похитили паспорт, денежные средства, украшения, и бросили на улице. Женщина говорила на чеченском языке, время от времени вставляя в свою речь русские слова, передает корреспондент "Кавказского узла".

«Жила я в Иордании у родственников отца. Желание у меня было вернуться домой», - в частности заявила Алиева. При этом в сюжете было отмечено, что в силу своего преклонного возраста женщина может путать или забывать «некоторые факты».

Мадину Алиеву в социальном приюте навестил министр труда, занятости и социального развития Чечни Усман Баширов, который от имени руководства республики и фонда имени Ахмата-хаджи Кадырова передал ей цветы и денежную помощь.

Отметим, что социально-оздоровительный центр в Алпатово рассчитан на 120 мест, в нем работает 40 сотрудников.

Алиева была отправлена в Грозный, несмотря на возможность остаться в Баку

В бакинском приюте "Сестер Матери Терезы" были условия для того, что оставить там чеченскую долгожительницу, сообщил после того, как Мадина Алиева была отправлена в Грозный, помощник руководителя приюта Вадим Домбровский.

«Наш приют для этого и существует, чтобы смотреть за одинокими пожилыми людьми. Но женщина с самого начала просила, чтобы ее отправили в Чечню. Она даже просила денег, чтобы ее посадили на такси и отправили. Конечно, мы не могли отправить пожилую женщину без документов и без сопровождения», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Вадим Домбровский.

По его словам, состояние здоровья женщины при отъезде было нормальным. «Ее еще в Геранбое, когда обнаружили, три дня обследовали в больнице. Серьезных проблем не было обнаружено. Естественно, человек в таком возрасте не может быть полностью физически дееспособным. У нее речь была бессвязная, и передвигалась она самостоятельно с трудом», - пояснил Вадим Домбровский

По его словам, женщину передали «официальным представителям Чеченской Республики», приехавшим из Грозного. При этом Домбровский не смог назвать должность этих лиц, сославшись на то, что не владеет такой информацией.

Для выезда женщине посольством России в Азербайджане был выдан документ, позволяющий один раз пересечь границу.

По словам главы НПО «Чистый мир» Мехрибан Зейналовой, в приюте которого Алиева несколько дней находилась в Баку до переезда в приют "Сестер Матери Терезы", старушка чувствовала себя «более-менее нормально».

«Единственное - она путалась в речи и ходила в туалет иногда под себя. У нас не было санитарок, поэтому, собственно, ее передали в приют сестер Матери Терезы, где есть условия для ухода за пожилыми людьми», - заявила корреспонденту «Кавказского узла» Мехрибан Зейналова.

В посольстве России в Азербайджане не смогли предоставить детальную информацию в связи с отправкой пожилой женщины в Грозный, порекомендовав обратиться в правительство Чечни.

Ранее источник в правительстве Азербайджана, пожелавший остаться не названным, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что Рамзан Кадыров лично обращался к руководству МВД Азербайджана с просьбой оказать содействие в решении вопроса с отправкой пожилой женщины в Чечню.