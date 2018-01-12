12 января 2018, 13:35

Чеченка-долгожительница отправлена из Баку в Грозный

Женщина, найденная в Геранбойском районе Азербайджана и представившаяся как 104-летняя чеченка Мадина Алиева, сегодня ночью отправлена в Грозный, сообщили в бакинском приюте "Сестер Матери Терезы".

Как писал "Кавказский узел", история пожилой женщины поставила в тупик власти Азербайджана и Чечни. Женщина представилась Мадиной Алиевой, уроженкой Дагестана и этнической чеченкой, однако установить ее личность ни азербайджанские, ни российские власти не смогли в течение двух недель. Женщина не смогла объяснить, каким образом она оказалась в Геранбое, и изъявила желание уехать в Чечню после обещания Рамзана Кадырова помочь ей.

Женщину полицейские нашли в беспомощном состоянии в 400 километрах к западу от Баку еще 23 декабря 2017 года. Ее поместили в райбольницу на обследование, а спустя три дня перевезли в приют "Темиз дунья" (Чистый мир) в Баку. Позже она была переведена в приют "Сестер матери Терезы" при католической церкви в Баку, где есть соответствующие условия для ухода за одинокими престарелыми людьми. Женщина владеет тремя языками - чеченским, русским и азербайджанским.

О том, что Мадина Алиева отправлена в Россию в ночь на 12 января, сообщил сегодня помощник руководителя приюта "Сестер матери Терезы" при католической церкви в Баку Вадим Домбровский.

"Минувшей ночью эта женщина в сопровождении представителей Чечни была отправлена в Российскую Федерацию. По нашим данным, конкретно – в Грозный. Вопрос был решен благодаря активному содействию МВД Азербайджана, посольства России в Азербайджане, представителей местной чеченской диаспоры", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Вадим Домбровский.

На вопрос, была ли установлена личность женщины, он ответил, что посольство РФ выдало ей временный документ на пересечение границы на имя Мадины Алиевой.

На просьбу уточнить, каким транспортом Мадина Алиева была отправлена, Домбровский ответил, что в связи с преклонным возрастом было решено отправить ее специальным автомобильным транспортом, оснащенным матрасом, постелью.

"Было сделано все возможное для обеспечения комфортного переезда женщины", - подчеркнул Домбровский.

В пресс-службе посольства России в Азербайджане корреспонденту "Кавказского узла" пообещали предоставить информацию в связи с этим, когда на месте будет сотрудник, занимавшийся вопросом.

В пресс-службе МВД Азербайджана корреспонденту "Кавказского узла" пока получить комментарии не удалось.

Однако источник в правительстве Азербайджана, пожелавший остаться не названным, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что пожилая женщина под утро покинула Азербайджан в сопровождении представителей Чечни. Согласно этому источнику, Рамзан Кадыров лично обращался к руководству МВД Азербайджана с просьбой оказать содействие в решении вопроса с отправкой женщины в Чечню.

Ранее сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров обещал решить вопрос о перевозке Алиевой в Чечню через посольство России в Азербайджане к 8 января. Кадыров отметил, что женщина с такими данными, по информации официальных органов Чечни, никогда не получала в республике документы и не имела регистрации, однако заключил, что значения этот факт не имеет. "Неважно откуда она. Она немощна, одинока, поэтому [мы] о ней должным образом позаботимся, независимо от того, где она проживала", - процитировало сообщение Кадырова в социальной сети Mylistory 7 января РИА "Новости".

Комментариев на сайте главы и правительства Чечни относительно информации об отправке в республику пожилой женщины из Азербайджана, по данным на 13.35 мск, не было.

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"