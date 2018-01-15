Продлен прогноз о лавиноопасности в Кабардино-Балкарии

15 января 2018, 20:19

Вероятность схода снежных лавин в горах Кабардино-Балкарии сохранится до вечера 16 января, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", экстренное предупреждение о лавиноопасности на высотах от 1000 метров было объявлено в республике 13 января.

Лавиноопасность сохранится до 18.00 мск 16 января, говорится на сайте регионального управления МЧС.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в кабардино-балкарском поселке Терскол без осадков, температура воздуха -15 градусов, ветер дует со скоростью 12 метров в секунду. Днем 16 января температура поднимется до -3, ветер стихнет до 8 метров в секунду, осадков также не ожидается. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Гости Кавказа и его жители с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" имеют возможность корректировать метеорологические данные для получения более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.