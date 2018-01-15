15 января 2018, 20:19

Продлен прогноз о лавиноопасности в Кабардино-Балкарии

Вероятность схода снежных лавин в горах Кабардино-Балкарии сохранится до вечера 16 января, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", экстренное предупреждение о лавиноопасности на высотах от 1000 метров было объявлено в республике 13 января.

Лавиноопасность сохранится до 18.00 мск 16 января, говорится на сайте регионального управления МЧС.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в кабардино-балкарском поселке Терскол без осадков, температура воздуха -15 градусов, ветер дует со скоростью 12 метров в секунду. Днем 16 января температура поднимется до -3, ветер стихнет до 8 метров в секунду, осадков также не ожидается. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Гости Кавказа и его жители с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" имеют возможность корректировать метеорологические данные для получения более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Поиски американского альпиниста возобновлены на Эльбрусе", "Спасатели эвакуировали с Эльбруса травмированную туристку", "В Кабардино-Балкарии пятый день продолжаются поиски унесенного рекой мужчины".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram. Качественные фото для публикации нужно присылать именно через Telegram, с обязательной пометкой «Наилучшее качество». Видео также лучше отправлять через канал в Telegram. Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS.
Лента новостей

16 января 2018, 03:46

16 января 2018, 02:47

  • Уроженцы Чечни заявили об опасности для автора видеообращения к Кадырову

    Девушке, которая выложил на YouTube видеообращение к главе Чечни Рамзану Кадырову и его матери, угрожает опасность, заявили опрошенные корреспондентами "Кавказского узла" уроженцы Чечни. По их мнению, ее могут скомпроментировать, назвать душевнобольной. Кроме того, опасность может грозить ее родственникам, которые остались в республике.

16 января 2018, 01:48

16 января 2018, 00:49

15 января 2018, 23:47

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты