13 января 2018, 11:50

МЧС предупредило о лавиноопасности в горах СКФО

Сход лавин возможен сегодня в горах Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Северной Осетии, Дагестана и Чечни, сообщили спасатели.

Как писал "Кавказский узел", предупреждение о лавиноопасности действовало до вечера 12 января в горах Кабардино-Балкарии, Дагестана, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии.

Предупреждение о лавиноопасности действует сегодня до 18.00 мск в горах Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии на высотах от 1000 метров, в горных районах Ингушетии и Чечни - на отметках от полутора тысяч метров, в Дагестане - выше 2000 метров, говорится на сайте Южного регионального центра МЧС России.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в поселке Терскол в Кабардино-Балкарии облачно, слабые осадки, температура воздуха -6 градусов, ветер - 13 метров в секунду. В североосетинском Алагире -6 градусов, ветер дует со скоростью 4 метра в секунду. Осадки не прогнозируются. В дагестанском Гунибе небольшие осадки, -5, скорость ветра 4 м/c. В Карачаево-Черкесии, в поселке Домбай, умеренный дождь, температура -3 градуса, ветер - 9 м/c. В ингушском селе Джейрах -5 градусов, скорость ветра 2 метра в секунду. В Итум-Кале, райцентре горного района Чечни, слабые осадки, температура воздуха -7 градусов, скорость ветра 2 метра в секунду.

Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе имеется возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Кроме того, он доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Поиски американского альпиниста возобновлены на Эльбрусе", "Спасатели эвакуировали с Эльбруса травмированную туристку", "В Кабардино-Балкарии пятый день продолжаются поиски унесенного рекой мужчины".

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