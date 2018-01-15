15 января 2018, 13:19
Восстановлено электроснабжение в Дагестане
Подача электричества в дома 45 тысяч жителей Дагестана возобновлена после устранения обрыва линии электропередачи, рапортовало МЧС.
Как писал "Кавказский узел", 14 января около 45 тысяч жителей Шамильского, Тляратинского, Цунтинского районов и на Бежтинском участке остались без света из-за обрыва линии электропередачи на линии Гедатль - Анцух.
По состоянию на 11.35 мск аварийно-восстановительные работы завершены, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Дагестану.
"Электроснабжение восстановлено полностью. Системы работают в штатном режиме", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
"Около 60 тысяч жителей Дагестана остались без электричества", "Предупреждение о лавиноопасности продлено в регионах СКФО", "Возобновлена подача электричества в дома 7,7 тысячи жителей Дагестана".
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15 января 2018, 13:19
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Восстановлено электроснабжение в Дагестане
Подача электричества в дома 45 тысяч жителей Дагестана возобновлена после устранения обрыва линии электропередачи, рапортовало МЧС.
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