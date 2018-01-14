14 января 2018, 18:41

Около 45 тысяч жителей Дагестана остались без света из-за аварии

Электроэнергия отключена в Шамильском, Тляратинском, Цунтинском районах и на Бежтинском участке, сообщило МЧС.

По данным ведомства, отключение электричества произошло сегодня в результате аварии на линии электропередачи.

"На линии "Гедатль - Анцух" произошел обрыв линии электропередачи, в результате чего произошло отключение электроэнергии в Шамильском, Тляратинском, Цунтинском районах и на Бежтинском участке. Планируемое время завершения всех аварийно-восстановительных работ и подачи электроэнергии 19.00 (мск)", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Дагестану.

По данным Минэнерго России, без света остались бытовые потребители, всего около 45 тысяч человек, передает "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал, что жители Шамильского, Тляратинского и Цумадинского районов Дагестана 13 января остались без света из-за аварии на ЛЭП. В тот же день электроснабжение было восстановлено.

Примечание:

"Предупреждение о лавиноопасности продлено в регионах СКФО", "Возобновлена подача электричества в дома 7,7 тысячи жителей Дагестана", "Полный запрет на проезд введен на Военно-Грузинской дороге".

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