13 января 2018, 16:08
Около 60 тысяч жителей Дагестана остались без электричества
Авария на линии электропередачи оставила без электроснабжения жителей Шамильского, Тляратинского и Цумадинского районов Дагестана.
Сегодня в 12:31 мск отключилась линия электропередачи Хунзах - Шамильское - Анцух, сообщает Минэнерго России.
По данным ведомства, без электричества остались около 60 тысяч человек, передает "Интерфакс".
Отключение электроснабжения произошло в Шамильском, Тляратинском и Цумадинском районах республики, уточнила представитель АО "Дагестанская сетевая компания" Александра Дудченко. Она отметила, что в зоне отключения нет социально значимых объектов. "Попытка автоматического подключения не увенчалась успехом. Запитать по резервной схеме не представляется возможным в связи с тем, что линия Хунзах - Шамильское тупиковая", - цитирует Дудченко ТАСС.
Как сообщал "Кавказский узел", 9 января около 12 тысяч жителей Хасавюртовского, Магарамкентского, Карабудахкентского и Дербентского районов Дагестана остались без света из-за отключения электроснабжения во время непогоды. 10 января последствия аварий были ликвидированы.