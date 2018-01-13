13 января 2018, 16:08

Около 60 тысяч жителей Дагестана остались без электричества

Авария на линии электропередачи оставила без электроснабжения жителей Шамильского, Тляратинского и Цумадинского районов Дагестана.

Сегодня в 12:31 мск отключилась линия электропередачи Хунзах - Шамильское - Анцух, сообщает Минэнерго России.

По данным ведомства, без электричества остались около 60 тысяч человек, передает "Интерфакс".

Отключение электроснабжения произошло в Шамильском, Тляратинском и Цумадинском районах республики, уточнила представитель АО "Дагестанская сетевая компания" Александра Дудченко. Она отметила, что в зоне отключения нет социально значимых объектов. "Попытка автоматического подключения не увенчалась успехом. Запитать по резервной схеме не представляется возможным в связи с тем, что линия Хунзах - Шамильское тупиковая", - цитирует Дудченко ТАСС.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 января около 12 тысяч жителей Хасавюртовского, Магарамкентского, Карабудахкентского и Дербентского районов Дагестана остались без света из-за отключения электроснабжения во время непогоды. 10 января последствия аварий были ликвидированы.

Примечание:

"Предупреждение о лавиноопасности продлено в регионах СКФО", "Возобновлена подача электричества в дома 7,7 тысячи жителей Дагестана", "Полный запрет на проезд введен на Военно-Грузинской дороге".

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