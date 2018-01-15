Генпрокуратура заинтересовалась распределением земли в Махачкале

15 января 2018, 09:45

Надзорное ведомство анонсировало проверку мэрии столицы Дагестана в связи с хаотичной застройкой и выделением земельных участков в городе.

Проверка инициирована генпрокурором Юрием Чайкой и будет касаться соблюдения требований земельного, градостроительного и природоохранного законодательства в Махачкале.

Предполагается, что сотрудники Генпрокуратуры проверят ситуацию с хаотичной застройкой города и выделением земельных участков, сообщил 14 января со ссылкой на свои источники "Черновик".

Постановление о проведении проверки замгенпрокурора России Иван Сыдорук подписал 27 декабря 2017 года, уточнило издание.

Группу из 38 проверяющих возглавит Иван Сыдорук, проверку планируется начать 17 января, сообщил 13 января со ссылкой на врио главы Дагестана Владимира Васильева "Регион онлайн".

Как писал "Кавказский узел", 26 декабря 2017 года республиканское УФАС обвинило Комитет по управлению имуществом администрации Махачкалы в ограничении доступа к торгам по продаже недостроенного здания с земельным участком. Ранее, 21 ноября 2017 года, УФАС сообщило, что за три месяца мэрия Махачкалы незаконно изменила виды разрешенного использования 12 земельных участков общей площадью свыше 7,5 тысячи квадратных метров.