Администрация Махачкалы. Фото пользователя bagatyrovkazim http://wikimapia.org

15 января 2018, 09:45

Генпрокуратура заинтересовалась распределением земли в Махачкале

Надзорное ведомство анонсировало проверку мэрии столицы Дагестана в связи с хаотичной застройкой и выделением земельных участков в городе.

Проверка инициирована генпрокурором Юрием Чайкой и будет касаться соблюдения требований земельного, градостроительного и природоохранного законодательства в Махачкале.

Предполагается, что сотрудники Генпрокуратуры проверят ситуацию с хаотичной застройкой города и выделением земельных участков, сообщил 14 января со ссылкой на свои источники "Черновик".

Постановление о проведении проверки замгенпрокурора России Иван Сыдорук подписал 27 декабря 2017 года, уточнило издание.

Группу из 38 проверяющих возглавит Иван Сыдорук, проверку планируется начать 17 января, сообщил 13 января со ссылкой на врио главы Дагестана Владимира Васильева "Регион онлайн".

Как писал "Кавказский узел", 26 декабря 2017 года республиканское УФАС обвинило Комитет по управлению имуществом администрации Махачкалы в ограничении доступа к торгам по продаже недостроенного здания с земельным участком. Ранее, 21 ноября 2017 года, УФАС сообщило, что за три месяца мэрия Махачкалы незаконно изменила виды разрешенного использования 12 земельных участков общей площадью свыше 7,5 тысячи квадратных метров.

Примечание:

"Прокуратура потребовала снести многоэтажку в Махачкале", "Власти Махачкалы обвинены в незаконной передаче земли под многоэтажку", "Прокуратура потребовала отменить разрешение на строительство высоток в Махачкале".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram. Качественные фото для публикации нужно присылать именно через Telegram, с обязательной пометкой «Наилучшее качество». Видео также лучше отправлять через канал в Telegram. Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS.
Лента новостей

15 января 2018, 14:52

15 января 2018, 13:41

15 января 2018, 13:19

15 января 2018, 12:19

  • Умер пострадавший при пожаре в Дагестане ребенок

    Старший из двух детей, госпитализированных 9 января после пожара в селе Сулевкент Хасавюртовского района, скончался сегодня ночью в больнице. Второго пострадавшего врачи решили перевезти в ожоговый центр Нижнего Новгорода.

15 января 2018, 11:35

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты