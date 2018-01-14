Новое обвинение предъявлено журналисту Афгану Садыгову за три месяца до освобождения

14 января 2018, 01:36

Азербайджанскому журналисту Афгану Садыгову, осужденному по обвинению в нападении на женщину в приемной главы Джалилабадского района, за три месяца до завершения срока тюремного заключения предъявлено новое обвинение. Журналиста обвинил в клевете глава Джалилабадского района, рассказал адвокат Эльчин Садыгов.

"Кавказский узел" писал, что учредитель и редактор общественно-политического сайта Azel.tv Афган Садыгов был обвинен в нападении на женщину, которое, по версии следствия, произошло в приемной главы Джалилабадского района. Родные журналиста назвали его преследование расплатой за критику районных властей. 12 января 2017 года суд приговорил Садыгова к 2,5 года заключения. 25 мая апелляционный суд оставил этот приговор в силе. Верховный суд Азербайджана 7 ноября сократил срок заключения журналисту Афгану Садыгову с двух с половиной до полутора лет. Защиту решение суда не удовлетворило, и она пообещала довести дело до ЕСПЧ.

Супруга Афгана Садыгова Севиндж Садыгова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что 13 января ее муж позвонил домой.

"Это не было днем его телефонных звонков. Но он позвонил и сказал, что его из колонии перевели в Кюрдаханский СИЗО (Бакинский СИЗО-1). Афган сказал, что его везут в Кюрдаханский СИЗО, а оттуда отправят в Джалилабадский районный суд. Афгану сказали, что против него выдвинуто новое обвинение. Но он точно не знает, о каком деле речь идет. Мы потрясены. Ведь до освобождения Афгана оставалось всего три месяца. Наверное, они хотят не выпускать его из тюрьмы", - сказала Садыгова.

Против Афгана "обновили" дело, инициированного главой Джалилабадского района, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат журналиста Эльчин Садыгов.

"В начале прошлого года глава исполнительной власти Джалилабадского района в порядке частного уголовного обвинения подал в местный суд иск против Афгана Садыгова по статье 147.2 (клевета о совершении тяжкого преступления) УК Азербайджана. 7 марта даже состоялось подготовительное судебное заседание по этому иску. Тогда я заранее не получил иск и не знал, в чем суть обвинения. Судья отложил слушания на неопределенный срок. Почти год про это дело не было слышно. Теперь его вновь реанимировали. Сама подача иска по ст. 147.2 (клевета о совершении тяжкого преступления) УК Азербайджана противоречит Европейской конвенции прав человека, прецедентным решениям ЕСПЧ. Журналиста недопустимо сажать за публикации. Наказание должно быть в рамках гражданского права и не предусматривать лишения свободы", - заявил Садыгов.

Он отметил, что в начале следующей недели постарается встретиться с журналистом Садыговым. В связи с выходным днем получить комментарии в администрации Джалилабадского района и Пенитенциарной службе не удалось.

Отметим, что максимальное наказание по указанной статье 147.2 - три года тюрьмы.

Афган Садыгов включен в список из 167 политзаключенных, обнародованный 27 января 2017 года Центром защиты политических заключенных.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов". Также подготовлена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".