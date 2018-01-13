13 января 2018, 07:57

Активисты просят главу Сочи восстановить зеленый уголок

Активисты общественных движений Сочи обратились к мэру Анатолию Пахомову с просьбой восстановить созданный более 30 лет назад зеленый уголок возле гостиницы "Жемчужина".

Активисты подписали письмо с просьбой к мэру восстановить зеленый уголок возле гостиницы "Жемчужина" 11 января и на следующий день, 12 января, передали его в приемную градоначальника.

«Этот зеленый уголок оформлял известный в Сочи ландшафтный дизайнер Владимир Петухов, последователь и единомышленник Сергея Венчагова. В настоящее время под руководством Владимира Петухова восстановлен и расширен "Уголок Венчагова" - "Фитофантазия", что привлекает туда массу людей… В свете работы администрации города по воссозданию зеленых зон города просим обратить Ваше внимание на бесхозяйное состояние ландшафтного уголка в месте где ранее располагался ресторан «1.3.7», - говорится в обращении, копия которого имеется в распоряжении «Кавказского узла».

Общественники также попросили разъяснить, кому и на каких условиях принадлежит земельный участок в районе ресторана и гостиницы и зеленые насаждения на нем.

На курорте систематически уничтожаются памятники природы

"В Сочи было очень много красивых уголков, созданных руками профессиональных ландшафтных дизайнеров. Однако, к великому сожалению, большая их часть застроена и залита бетоном, а оставшиеся уголки находятся в запустении много лет. К, примеру, исчез уголок ландшафтного дизайна в районе гостиницы "Магнолия", там поставлен стационарный ларек. Исчезла зеленая гора Бытха, там сейчас негде яблоку упасть - все в железобетонных монстрах. Исчезли зеленые зоны в Приморском парке, там настроены кафе и гостиницы... Можно перечислять бесконечно: сколько зеленых зон потерял наш город", - сказала корреспонденту член движения "Закон и порядок" Вероника Ольшанская.

С большим трудом удалось восстановить памятник природы и ландшафтного искусства мастера Сергея Венчагова - "Фитофантазия", отметила координатор движения "Привет Сочи" Елена Негоруца. "Наше движение объединяет сочинцев, стремящихся сохранить исторический облик курорта", - пояснила она.

«Уголок 23 ноября 2017 года обрел вторую жизнь благодаря активистам города и стараниям последователя и друга Сергея Венчагова - Владимира Петухова», - отметила активистка Ирина Латышева.

Сообщение об уничтожении зеленого уголка в районе некогда знаменитого в Сочи ресторана "1.3.7." поступило на смс-сервис "Кавказского узла".

Два уголка на улице Театральная возле Зимнего театра и на параллельной улице Черноморская у гостиницы "Жемчужина" Сергей Венчагов и Владимир Петухов стали создавать одновременно, высаживая там экзотические долголетние растения, рассказала корреспонденту Ирина Латышева.



"Сергей Венчагов начал творить в 1988 году и в 1991 году закончил создание ландшафтного уголка на Театральной. В это же время высаживал долголетние растения рядом с гостиницей "Жемчужина" и оформлял уголок для ресторана "1.3.7" его коллега и единомышленник Владимир Петухов. Два уголка были самым цветущими и красивейшими местами в Сочи, которые посещали туристы. Из театра туристы попадали в цветущий сад на Театральной. А из гостиницы "Жемчужина" в цветущий сад знаменитого ресторана "1.3.7", - рассказала Ирина Латышева, посетовав, что уголок у гостиницы "Жемчужина" уже 10 лет стоит в запущенном состоянии.

Уголок пришел в запустение за время судебных тяжб между рестораторами и отельерами



Ресторан "1.3.7" стал одним из первых, открывшихся в Сочи с началом развития кооперативного движения в СССР в 80-х годах. Его создали супруги Любовь и Владимир Савченко.

"Земля под гостиницей "Жемчужина" площадью около 70 соток находится в муниципальной собственности и по договору аренды от 17 февраля 1988 года № 436 была передана на 49 лет (до 1 января 2047 года) в пользование гостинице. Руководство гостиницы в 1998 году на условиях субаренды передало около 26 соток в пользование ресторана "1.3.7." сроком на 20 лет, до 4 января 2007 года", - рассказала корреспонденту Любовь Савченко.

Но после этого срока владельцы гостиницы "Жемчужина" отказались продлевать договор аренды земельного участка. «Владелец обрезал все коммуникации: свет, воду, тепло и потребовал от нас закрыть ресторан и передать в его владение", - рассказала Любовь Савченко.

В январе 2018 года исполнилось 10 лет, как ресторан закрылся и более полусотни сотрудников лишились работы. Созданный Владимиром Петуховым зеленый уголок стал приходить в упадок без ухода и без его использования по назначению.

Зеленая тропа прерывается в районе ресторана

"Мы длительное время добивались восстановления уголка Сергея Венчагова, который стал историей ландшафтного дизайна Сочи. Мне не понятно, почему уже оформленный Владимиром Петуховым уголок возле гостиницы "Жемчужина" оказался в запустении. Бесхозяйных мест в Сочи вообще не должно быть", - заявила корреспонденту лидер движения "Привет Сочи" Елена Негоруца.

Владимир Петухов в день открытия воссозданного им уголка Венчагова 23 ноября 2017 года рассказал корреспонденту, что он вместе с общественниками много усилий приложил для воссоздания "Фитофантазии", причем зеленая зона была расширена.

"Мы использовали сквер и фонтан напротив тыльной стороны Зимнего театра превратив его в единое архитектурно ландшафтное решение, связав с уголком Венчагова. В первый день открытия 23 ноября 2017 года , по подсчетам наших волонтеров, его посетило около тысячи человек. Посещение бесплатное. Люди выражали признательность. Это говорит о том, что сочинцев и гостей курорта манят не высотные здания и бетон, а именно природа. И что у нас есть шанс восстановить былую славу курорта. По договоренности с главой города Анатолием Пахомовым была оборудована пешеходная тропа, которая идет по Приморской набережной и затем по Театральной огибает Зимний театр. Отдыхающие попадают из зеленой зоны в сквер Вечагова и затем продолжают свою путешествие по тропе к гостинице «Жемчужина», где мы сейчас работаем над созданием продолжения уголка Сергея Венчагова, который будет состоять из постоянно цветущих сезонных цветов", - рассказал Владимир Петухов.



Но дальше тропа прерывается, отметил дизайнер.

"Очень жаль, потому что возле гостиницы "Жемчужина" мной был 30 лет назад оформлен зеленый уголок ресторана "1.3.7.", утопавшего в зелени. Это было любимое место отдыха туристов и жителей Сочи", - рассказал Владимир Петухов.

Он подчеркнул, что 25 соток земли, на которых им были высажены многолетние растения: глициния, пальмы и другие разновидности экзотических деревьев, кустарников и цветов в настоящее время пребывают в запущенном состоянии.

Пахомов: власти города выполняют решения судов



Мэрия подчиняется решениям судов в вопросах распоряжения землей, прокомментировал сложившуюся ситуацию корреспонденту «Кавказского узла» глава Сочи Анатолий Пахомов.

"Мы сделали все возможное, чтобы ресторан "1.3.7" продолжил работу, а участок земли под рестораном оказался в хозяйских руках. Ресторан и его коллектив проявили себя на высоком уровне. Его возглавляют талантливые люди. Ресторан пользовался успехом, до тех пор, пока суды не вмешались в ситуацию и не забрали от муниципалитета функции распоряжения земельным участком. Я не знаю, чем можно помочь. Над этой ситуацией следует подумать", - сказал Анатолий Пахомов.

Руководство гостиницы "Жемчужина" от комментариев "Кавказскому узлу" отказалось. Секретарь генерального директора рекомендовала "обратиться к судебным актам, где описана позиция гостиницы".

Согласно решениям судов, копии которых имеются в распоряжении "Кавказского узла", раздел земельного участка, которым 20 лет использовался под ресторан "1.3.7", был признан незаконным. "Территория спорного земельного участка находится в фактическом владении гостиничного комплекса как собственника эстакады, под которой сформирован данный земельный участок", - говорится, в частности, в решении арбитражного суда от 15 июня 2016 года.

Суды пришли к выводу о том, что сохранение в государственном кадастре недвижимости сведений о земельном участке, выделенном под ресторан и зеленый уголок, является неправомерным.

"Муниципалитет, как собственник земли и арендодатель земельного участка, чтобы выйти из созданной судами патовой ситуации и спасти зеленый уголок и ресторан, имеет полное право выйти в суд с новым иском по вновь открывшимся обстоятельствам об изъятии части земельного участка под рестораном "1.3.7" у арендатора гостиницы "Жемчужина", - прокомментировал ситуацию независимый от данной ситуации адвокат Михаил Охрименко.

"В качестве оснований вновь открывшихся обстоятельств следует указать, что земля в центре Сочи не используется по назначению под ресторан "1.3.7", который является собственностью рестораторов, что портит имидж курорта в течении 10 лет", - сказал Михаил Охрименко.

Автор: Светлана Кравченко; источник: корреспондент "Кавказского узла"