12 января 2018, 20:31

Два жителя Ставрополья осуждены за торговлю оружием

Суд в Ставрополе приговорил к трем и трем с половиной годам заключения двух мужчин, признав одного из них виновным в изготовлении, а другого - в продаже боевых пистолетов.

Согласно приговору Промышленного райсуда Ставрополя, изготовитель оружия приспособил два сигнальных пистолета под стрельбу боевыми патронами, ознакомившись с видеороликами в интернете. Мужчина, признанный его пособником, продал один пистолет за 8000, а другой - за 20 000 рублей. Покупателями оружия оказались сотрудники ФСБ.

Мужчина, осужденные по статьям 222 (незаконный оборот оружия и боеприпасов) и 223 (незаконное изготовление оружия) УК России, полностью признали свою вину, говорится сегодня на сайте ставропольского "Своего ТВ".

Приговор вынесен Дацко и Воронину. Первый из них осужден на три года и шесть месяцев колонии и приговорен к 150 тысячам рублей штрафа, а Воронин - к трем годам колонии и 80 тысячам рублей штрафа, информирует ставропольская "Вечерка".

Комментариев самих осужденных или их представителей относительно решения суда не поступало.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 17 ноября Промышленный суд Ставрополя осудил трех человек за незаконные поставки оружия из Карачаево-Черкесии на Ставрополье.