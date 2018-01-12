12 января 2018, 20:31

Два жителя Ставрополья осуждены за торговлю оружием

Суд в Ставрополе приговорил к трем и трем с половиной годам заключения двух мужчин, признав одного из них виновным в изготовлении, а другого - в продаже боевых пистолетов.

Согласно приговору Промышленного райсуда Ставрополя, изготовитель оружия приспособил два сигнальных пистолета под стрельбу боевыми патронами, ознакомившись с видеороликами в интернете. Мужчина, признанный его пособником, продал один пистолет за 8000, а другой - за 20 000 рублей. Покупателями оружия оказались сотрудники ФСБ.

Мужчина, осужденные по статьям 222 (незаконный оборот оружия и боеприпасов) и 223 (незаконное изготовление оружия) УК России, полностью признали свою вину, говорится сегодня на сайте ставропольского "Своего ТВ".

Приговор вынесен Дацко и Воронину. Первый из них осужден на три года и шесть месяцев колонии и приговорен к 150 тысячам рублей штрафа, а Воронин - к трем годам колонии и 80 тысячам рублей штрафа, информирует ставропольская "Вечерка".

Комментариев самих осужденных или их представителей относительно решения суда не поступало.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 17 ноября Промышленный суд Ставрополя осудил трех человек за незаконные поставки оружия из Карачаево-Черкесии на Ставрополье.

Примечание:

"Взрывчатка найдена в доме жителя Краснодара", "Уроженец Ингушетии в Осло обвинен в хранении взрывчатки", "Житель Ставропольского края осужден за хранение взрывчатки".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

13 января 2018, 01:35

  • Защита Хамхоева заявила о затягивании дела

    Магасский районный суд в Ингушетии 12 января продлил на один месяц срок содержания под стражей Альберта Хамхоева, задержанного после нападения на пост ДПС в Яндаре. Следствие до сих пор не допросило свидетелей, некоторые из них уже покинули Ингушетию, заявил адвокат.

13 января 2018, 00:11

  • Защита назвала приговор Мухтарлы политическим заказом

    Суд признал Афгана Мухтарлы виновным на основе сфальсифицированных показаний, а обвинение не учло целый ряд смягчающих обстоятельств, заявили адвокаты журналиста. Приговор Мухтарлы - страшный сигнал другим азербайджанским журналистам в эмиграции, заявила организация "Репортеры без границ".

12 января 2018, 23:00

12 января 2018, 22:57

12 января 2018, 22:11

  • 50 горняков провели пикет в Гуково

    Минпром Ростовской области попросил руководство шахт выдать бывшим сотрудникам "Кингкоула" пайковой уголь, сказал сегодня на акции горняков представитель профсоюза. Член инициативной группы шахтеров сообщила о выплатах долгов по зарплате работникам компании "Алмазная".

Темы дня

События дня

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей