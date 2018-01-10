10 января 2018, 20:01

Суд отклонил жалобу на арест кубанского активиста Шкляева

Краснодарский краевой суд признал законным административный арест Дмитрия Шкляева, признанного виновным в неподчинении полицейским при задержании.

Как писал "Кавказский узел", Дмитрий Шкляев был задержан в Краснодаре 31 октября 2017 года, а 1 ноября Прикубанский районный суд назначил Шкляеву семь суток административного ареста.

По версии брата активиста, Дмитрий Шкляев был задержан в связи с тем, что собирался в Москву на митинг движения "Артподготовка" (признано экстремистским, его деятельность запрещена в России). Это движение возглавляет российский политик Вячеслав Мальцев, в 2016 году - кандидат в депутаты Госдумы от партии ПАРНАС. Мальцев также является автором и ведущим политического канала "Артподготовка" на YouТube.

Сегодня Краснодарский краевой суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Дмитрия Шкляева на решение о его аресте, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" активистка Дарья Полюдова, которая представляла интересы Шкляева в суде как общественный защитник. Она назвала решение суда "предсказуемым".

"Я заявила ходатайство об ознакомлении с материалами дела, попросила дать мне 15-20 минут. Судья предложила отложить суд и дать время на ознакомление. Шкляев не захотел переноса", - рассказала Полюдова. По ее словам, суд также отклонил ходатайство о допросе в качестве свидетеля волонтера штаба Навального Виталия Вотановского, который мог подтвердить слова Шкляева о том, что задержанный не сопротивлялся сотрудникам полиции.

Дмитрий Шкляев сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что указал суду на нарушение своего права на защиту. Активисту, по его словам, не предоставили дежурного адвоката. "Было ясно, что краевой суд оставит решение в силе. Поэтому я планирую обжаловать свой незаконный арест дальше", - отметил Шкляев, пояснив, что намерен написать жалобу в Европейский суд по правам человека.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". Подборка наиболее ярких случаев преследования активистов в Краснодаре и Сочи представлена в разделе "Справочник".

Автор: Анна Грицевич; источник: корреспондент "Кавказского узла"