09 января 2018, 20:08

Завершен ремонт водопровода в Белой Калитве

Началась подача воды в поселок Заречный, полностью водоснабжение будет восстановлено к вечеру 10 января, сообщили власти Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", подача воды в 47 многоквартирных домов поселка Заречный в Белой Калитве была прекращена с 6 января после аварии на водоводе. При этом местная котельная свою работу не прекратила. Водолазы выяснили, что прорыв водовода произошел в реке Северский Донец на двухметровой глубине. 8 января военные инженеры начали возводить паромную переправу через реку, чтобы специалисты смогли восстановить водоснабжение.

По словам министра ЖКХ Ростовской области, после прокладки временного водовода необходимо будет в течение суток дезинфицировать его, поэтому подача воды в дома местных жителей намечена лишь на 11 января. Через 3-4 недели планируется построить резервный водопровод в Заречный.

О завершении ремонтных работ сообщил сегодня заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш. "В настоящее время подача воды на Заречный началась", - сказал он.

По словам Сергея Сидаша, система заполнится водой к утру 10 января, полностью водоснабжение будет восстановлено к вечеру того же дня.

Подвоз воды по заявкам местных жителей продолжается, говорится на сайте правительства Ростовской области.