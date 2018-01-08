08 января 2018, 14:50

Военные привлечены к ремонту водовода в Белой Калитве

Военные инженеры сегодня начали возводить паромную переправу через реку, чтобы специалисты смогли устранить повреждение водовода и восстановить подачу воды жителям поселка в Белой Калитве.

Как писал "Кавказский узел", несколько тысяч жителей поселка Заречный в Белой Калитве остались без воды днем 6 января после аварии на водоводе. В зону отключения попали 47 многоквартирных домов и пять социальных объектов. Водолазы ДПЧС Ростовской области выяснили, что прорыв водовода произошел в реке на глубине около двух метров.

Все социально значимые объекты поселка Заречный обеспечены питьевой и технической водой, а жителям воду подвозят по заявкам, сообщили 7 января власти Ростовской области.

Военные инженеры устанавливают паромную переправу через реку Северский Донец для ремонта водовода, сообщил руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

Он пояснил, что переправа длиной более 60 метров нужна для того, чтобы доставить к месту аварии специалистов, которые займутся ее устранением. По словам Астафьева, решение направить инженерное подразделение в Белую Калитву принято командованием ЮВО по просьбе областных властей, пишет сегодня ТАСС.

В этих работах, по данным пресс-службы ЮВО, задействовано более 20 единиц техники, в том числе плавающий транспортер, буксирно-моторный катер и экскаватор, уточняет издание.

Примечание:

"Администрация Новошахтинска анонсировала возобновление подачи воды", "Энергосбыт Ростовэнерго" грозит оставить Таганрог и Шахты без воды из-за долгов", "Жители Калмыкии потребовали решить проблему дефицита питьевой воды".

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