09 января 2018, 12:29

Араик Хандоян прекратил голодовку в ереванской тюрьме

Участник "Сасна Црер" Араик Хандоян прекратил 10-дневную акцию протеста против перевода в карцер, сообщил сегодня его адвокат. Заключенный возвращен в камеру, его состояние тюремные врачи назвали удовлетворительным.

Как писал "Кавказский узел", Араик Хандоян объявил голодовку 29 декабря 2017 года, протестуя против перевода в холодный карцер, куда он был помещен на 10 дней за хранение мобильного телефона. У многих заключенных есть телефоны, но сотрудники УИУ находят их только у тех, кого хотят наказать за что-то другое, сообщил его адвокат Ара Карагезян.

Хандоян объявил голодовку и для того, чтобы поддержать голодающих членов "Сасна Црер" Армена Биляна и Смбата Барсегяна. Армен Билян объявил голодовку 17 декабря 2017 года, протестуя против условий содержания. 21 декабря 2017 года к нему присоединился Смбат Барсегян, который тоже потребовал перевода в УИУ "Армавир".

Араик Хандоян прекратил голодовку вечером 8 января, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" его адвокат Араик Папикян.

После 10-дневного пребывания в карцере Хандоян вернулся в свою камеру, уточнил глава пресс-службы уголовно-исполнительного управления Минюста Армении Гор Глечян. "На данный момент он находится под контролем тюремного медперсонала. Его состояние оценивается как удовлетворительное", - сказал сегодня Глечян корреспонденту "Кавказского узла".

Армен Билян и Смбат Барсегян, по его словам, продолжают голодовку. "Их состояние врачи также оценивают как удовлетворительное", - сообщил представитель Минюста.

Напомним, что вооруженный отряд "Сасна Црер" удерживал здание патрульно-постовой службы в Ереване с 17 по 30 июля 2016 года. К 30 июля 2016 года мятежники освободили всех заложников, а днем позже сдались.

На "Кавказском узле" опубликована хроника "Как оппозиция захватила полицию в Ереване". Новости о протестных акциях армянской оппозиции "Кавказский узел" размещает на странице "Протесты в Армении".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"